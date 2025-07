Mercato ASSE : Cinq pistes secrètes pour le milieu offensif

L’ASSE intensifie ses recherches sur le mercato estival afin de renforcer son secteur offensif avec un milieu créatif et jeune. Plusieurs profils à fort potentiel sont ciblés pour épauler l’attaque des Verts dès la saison prochaine.

Mercato ASSE : Tommaso Berti, le talent italien à polir

À seulement 21 ans, Tommaso Berti (Cesena, Serie B) se distingue comme un milieu offensif polyvalent, capable de jouer plus bas dans l’entrejeu. Avec 29 matchs disputés cette saison pour 2 buts et 3 passes décisives, l’Italien confirme sa progression constante après une année prometteuse en Serie C (6 buts, 9 passes en 42 matchs).

Évalué à 3,2 M€, Berti représente un investissement raisonnable pour l’ASSE selon Top Mercato. La direction des Verts souhaite notamment injecter de la créativité et de l’impact dans sa ligne médiane tout en misant sur un joueur capable de s’adapter au jeu exigeant de la Ligue 2.

Enzo Bardeli, le profil Ligue 2 prêt à franchir un cap

Enzo Bardeli (24 ans, Dunkerque) est un autre nom qui parle aux suiveurs de la Ligue 2. Avec 39 matchs disputés cette saison, 7 buts et 5 passes décisives, l’ancien Lillois s’est imposé comme un milieu axial capable de jouer en soutien des attaquants. Proposé à 3,5 M€, Bardeli est en fin de contrat en 2026 et pourrait se laisser séduire par un projet sportif plus ambitieux.

Son expérience en Ligue 2 et sa régularité constituent un atout pour Sainté dans sa quête de remontée. Louey Ben Farhat (19 ans, Karlsruher SC) séduit aussi par sa polyvalence et sa capacité à marquer (3 buts en 12 matchs) malgré son jeune âge. Naatan Skytta (23 ans, Dunkerque) séduit par sa vision du jeu, sa technique et son efficacité (6 buts, 8 passes en 36 matchs).

Enfin, Ayman Kari, ex-PSG, libre cet été, reste un pari risqué mais potentiellement gagnant. Ces profils jeunes et dynamiques offriraient à Saint-Etienne des options variées pour dynamiser son milieu offensif, renforcer la créativité et préparer sereinement l’avenir dans l’optique d’une montée durable en Ligue 1.