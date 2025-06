RC Lens Mercato : Pierre Sage nouvel entraîneur du RCL

Pierre Sage est officiellement le nouvel entraîneur du RC Lens. Le club nordiste a annoncé sa signature ce lundi soir. Il s’est engagé pour une durée de trois saisons.

Mercato : Pierre Sage signe au RC Lens pour 3 ans

Pierre Sage (46 ans) a bien rebondi sur le banc de touche du RC Lens, quatre mois après son limogeage de l’OL. Il a été nommé entraineur des Sang et Or et succède ainsi à Will Still parti à Southampton en Championship. Le technicien français est tombé d’accord avec la Direction du Racing Club de Lens sur un contrat d’une durée de trois ans. Il s’est donc engagé avec le club nordiste jusqu’à fin juin 2028.

Pour rappel, Pierre Sage avait été limogé de l’Olympique Lyonnais, le 28 janvier 2025. Depuis son départ de Lyon, il était libre, dans l’attente d’un nouveau projet.

À voir Mercato XXL à l’OM : Ivan Perisic en approche !

Le RCL se réjouit de la signature de son nouveau coach

Les dirigeants lensois se félicitent de cete signature. « Nous sommes très heureux d’officialiser l’arrivée de Pierre Sage à la tête de l’équipe première. Cette nomination marque une étape importante pour le club et nous permet de nous projeter avec ambition et humilité dans la mise en œuvre de notre projet. Tant sur le plan sportif qu’humain, il incarne pleinement l’ADN du Racing Club de Lens […] », a déclaré Benjamin Parrot, Directeur général du RCL.

Jean-Louis Leca, Directeur sportif du RC Lens, se réjouit également : « L’arrivée de Pierre Sage marque la première pierre du projet sportif que nous souhaitons bâtir pour les années à venir. […]. Dès le départ, nous avons été convaincus par sa vision du jeu, sa méthodologie de travail et sa capacité à fédérer autour d’un projet clair et ambitieux. Les qualités qui le définissent sont pleinement en adéquation avec l’identité du Racing Club de Lens ».