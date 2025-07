Mercato PSG : Le Paris SG prêt à une folie à 81M€

Le PSG s’apprête à lancer un coup retentissant sur ce mercato estival. Le champion d’Europe a ciblé le jeune milieu de terrain Morgan Rodgers et semble décidé à tout mettre en œuvre pour s’attacher ses services.

Mercato PSG : Morgan Rodgers, la cible prioritaire de Luis Campos

Après une saison 2024-2025 marquée par des renforts stratégiques comme Safonov, Pacho, Doué, Neves et Kvaratskhelia, le PSG ne compte pas ralentir son ambition de dominer la scène européenne. Selon Caught Offside, Luis Campos a coché le nom de Morgan Rodgers comme priorité absolue du mercato estival afin de dynamiser l’entrejeu parisien et renforcer la créativité dans la zone offensive.

Ancien pensionnaire de Manchester City, Rodgers s’est imposé comme l’un des joueurs les plus prometteurs de Premier League avec Aston Villa. Lié aux Villans jusqu’en juin 2030, il fait l’objet d’une lutte acharnée entre Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et le Bayern Munich. Le PSG doit donc se montrer convaincant et accepter de payer le montant exigé par Aston Villa, qui réclame entre 75 et 81 millions d’euros pour libérer son numéro 27.

Paris prêt à frapper fort malgré une concurrence féroce

Le PSG a lancé son mercato estival avec l’arrivée de Renato Marin, jeune gardien de 19 ans libre de tout contrat en provenance de l’AS Rome. Cependant, le dossier Morgan Rodgers représente un enjeu bien plus important sur le plan stratégique, le club souhaitant ajouter à son effectif un joueur capable de faire la différence dans les matchs à haute intensité.

Depuis l’ouverture du mercato, le Paris SG se montre discret mais précis dans ses choix, en préférant la qualité à la quantité. Après avoir manqué la fenêtre spéciale de juin, Paris compte frapper fort pour la saison 2025-2026 avec Morgan Rodgers, symbolisant un projet qui reste centré sur la conquête de la Ligue des champions.