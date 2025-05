Mercato RC Lens : c’est fait, Will Still à Southampton off.

C’est désormais officiel, Will Still s’est engagé avec Southampton pour les prochaines saisons. Le RC Lens perd ainsi officiellement son technicien de 32 ans.

Mercato RC Lens : C’est officiel pour Will Still à Southampton

C’est bien terminé pour Will Still au Racing Club de Lens. Le club nordiste a officialisé le départ de son ancien coach, lequel s’est engagé dans la foulée avec Southampton, en deuxième division anglaise. Cette formation de l’EFL Championship nourrit de grandes ambitions de retrouver la Premier League la saison prochaine. Ses dirigeants voient en Will Still l’entraîneur capable d’atteindre cet objectif.

Simon Rusk, intérimaire à ce poste après le départ d’Ivan Jurić, le coach écossais de 49 ans, n’a pas su profiter de l’occasion pour s’établir durablement sur le banc des Saints. Le prédécesseur officiel de Will Still à Southampton avait dirigé 15 rencontres, au cours desquelles il n’a enregistré que 2 victoires et un match nul. Le reste des matchs a été perdu par l’ancien coach de l’AS Roma. Still's the one ❤️ pic.twitter.com/BLV2IPcEaA— Southampton FC (@SouthamptonFC) May 25, 2025