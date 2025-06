Mercato Stade Rennais : Officiel, une pépite a signé !

Les dirigeants du Stade Rennais bouclent un nouveau dossier. Un jeune gardien de but vient de signer son premier contrat professionnel.

Mercato Stade Rennais : Un crack signe pro

Le Stade Rennais blinde une nouvelle pépite. La direction du club breton a annoncé ce mercredi 4 juin 2025, la signature du premier contrat professionnel du jeune gardien de but, Mathys Silistrie qui évolue avec l’équipe réserve. Il paraphe un contrat jusqu’en 2026 avec deux années en option.

« Mathys Silistrie poursuit sa progression avec le Stade Rennais F.C. Débarqué en 2018 en provenance d’Évreux, le gardien a intégré le centre de formation deux ans après ses premiers pas à la Piverdière. Notamment brillant en Coupe Gambardella lors de la saison 2022/2023 avec trois séances de tirs au but remportées, le gardien a franchi toutes les étapes en Rouge et Noir… Ce mardi, il a paraphé à 19 ans son premier contrat professionnel avec son club formateur. Félicitations Mathys ! », indique le club dans un communiqué.

Cette saison, Mathys Silistrie a disputé 20 matchs de National 3 et a fait 7 apparitions en Challenge Espoirs. Il s’est montré très solide dans les cages sous la houlette de Sébastien Tambouret. Le gardien de but de 19 ans a disputé sa première rencontre avec l’équipe première en janvier dernier contre le Stade Brestois. Il sera le numéro 3 des gardiens de l’équipe première la saison prochaine.

Il faut noter que les dirigeants du Stade Rennais ont aussi blindé Rayan Bamba en début de semaine. Le jeune défenseur a prolongé son contrat avec les Rouge et Noir et est désormais lié au club jusqu’en 2027. De retour de prêt à Concarneau en National, le crack français entre dans les plans du technicien du Stade Rennais, Habib Beye. Cette saison, il a disputé 26 rencontres toutes compétitions confondues avec Concarneau et a inscrit un but.

