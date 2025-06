Le Stade Rennais déchire une offre pour Adrien Truffert

Un club de Premier League est passé à l’offensive pour le latéral gauche français, Adrien Truffert. Les dirigeants du Stade Rennais ont rejeté une offre de 12 millions d’euros pour le crack rennais.

Mercato Stade Rennais : Une offre tombe pour Adrien Truffert

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, des rumeurs circulent concernant l’avenir d’Adrien Truffert. Le latéral gauche français est annoncé sur le départ après 10 saisons à Rennes. Le président du Stade Rennais, Arnaud Pouille a confirmé sur le plateau de Pleine Lucarne la semaine dernière qu’Adrien Truffert et deux autres cadres de l’équipe vont quitter le club cet été.

« Lorenz Assignon nous a demandé de partir. Adrien Truffert, c’est une vraie problématique, il pense que c’est l’heure pour lui de partir. Arnaud Kalimuendo nous a demandé l’autorisation de discuter avec d’autres clubs. », a déclaré le dirigeant rennais.

À voir Mercato OM : Benatia rêve d’un ancien du PSG à Marseille

Lire aussi : Stade Rennais : Loïc Désiré boucle un gros dossier !

Selon les informations de Foot Mercato, Adrien Truffert pourrait rejoindre un club de Premier League cet été afin de poursuivre sa carrière. L’international tricolore serait actuellement la priorité de Bournemouth. Cette formation anglaise cherche un latéral gauche pour compenser le potentiel départ de Milos Kerkez.

Lire aussi : Stade Rennais : Loïc Désiré traque un roc marocain à 8 M€

Les Cherries ont entamé des discussions avec les dirigeants du Stade Rennais et ont dégainé une offre concrète pour Adrien Truffert ce mardi. Selon L’Équipe, il s’agit d’une offre de 12 millions d’euros plus des bonus. Les dirigeants rennais ont refusé cette première offre des Anglais. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs.

À voir Mercato PSG : Mastantuono, une décision radicale arrive !

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Un indésirable file vers l’Ecosse

Bournemouth envisage de revoir son offre à la hausse pour convaincre les pensionnaires du Roazhon Park. Une nouvelle proposition plus alléchante arrive et les deux parties vont sceller le deal. La direction du Stade Rennais exige entre 15 et 20 millions d’euros.

Sous contrat jusqu’en 2026, la valeur marchande d’Adrien Truffert est estimée à 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Cette saison, il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 33 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge et Noir.