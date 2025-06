Mercato PSG : Une offre tombe pour un indésirable !

Le PSG se penche sur l’avenir de Carlos Soler. Le milieu de terrain espagnol n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et est mis sur le marché des transferts.

Mercato PSG : Carlos Soler pisté en Italie

Carlos Soler fera son retour au PSG après son passage en Angleterre. Écarté des plans du technicien du Paris SG, Luis Enrique, le milieu de terrain espagnol a été prêté à West Ham lors du dernier mercato estival. En Angleterre, le crack espagnol a retrouvé son meilleur niveau sous la houlette de Julen Lopetegui.

Mais tout a basculé après le limogeage du technicien espagnol. L’arrivée du nouvel entraîneur Graham Potter sur le banc des Hammers en janvier dernier a bouleversé sa situation. Sous les ordres du nouveau coach, Carlos Soler a perdu sa place de titulaire indiscutable. Le joueur parisien a fait 31 apparitions toutes compétitions confondues avec West Ham cette saison, a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Les performances de Carlos Soler n’ont pas convaincu les dirigeants de West Ham. Selon les informations de Radio Marca, les Hammers auraient décidé de ne pas le conserver pour la saison prochaine. Cette formation anglaise ne lèvera donc pas l’option d’achat incluse dans le prêt. Le milieu de terrain espagnol va faire son retour au PSG cet été. Mais il ne pourra pas avoir du temps de jeu en raison de la forte concurrence au sein du club de la capitale.

Carlos Soler va donc chercher une nouvelle destination pour poursuivre sa carrière. Et un prétendant se positionne déjà pour l’accueillir et le relancer. Selon les informations de Sky Sport Italia, Naples serait chaud pour s’offrir le joueur. Le technicien du champion d’Italie, Antonio Conte a validé son profil et pousse pour son arrivée en Italie cet été.

Le directeur sportif de Naples, Giovanni Manna se rendra bientôt à Paris pour négocier le transfert du milieu espagnol. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, la valeur marchande de Carlos Soler est estimée à 18 millions d’euros.