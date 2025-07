Mason Greenwood explose déjà le vestiaire de l’OM

C’est déjà le choc dans le vestiaire de l’OM en cette phase de préparation de la saison à venir. Mason Greenwood, l’un des éléments forts de la première partie de la saison, fait déjà parler de lui.

Avec Mason Greenwood, une saison tonitruante s’annonce à Marseille

Cette année s’annonce décisive pour Mason Greenwood, prolifique sous le maillot de l’Olympique de Marseille pour sa première saison. Le club phocéen est engagé en Ligue des champions et jouera donc sur plusieurs tableaux la saison prochaine. Pour cela, Roberto De Zerbi affûte ses armes, en insistant sur les joueurs qui formeront son onze de départ, même si le mercato estival est encore loin d’être refermé. De grands noms sont cités dans le viseur du club marseillais : Aubameyang et Neymar, mais pour l’heure, c’est Greenwood qui assure.

Lire aussi : Transfert OM : Deux menaces XXL pour Mason Greenwood

On peut déjà dire qu’un joueur se démarque en attaque, et c’est sans surprise Mason Greenwood. Le buteur anglais de 23 ans reprend son bâton de pèlerin après un premier exercice conclu sur 22 buts en 36 matchs. Déjà en pré-saison, il impose sa loi dans le vestiaire de l’OM en se positionnant comme meilleur buteur. Cinq petits buts, rien que ça, figurent à son tableau de chasse en seulement trois matchs. Le natif de Bradford ne cesse de se montrer à son avantage, pour le plus grand bonheur de l’Olympique de Marseille.

À voir

Mercato PSG : Le départ de Gianluigi Donnarumma validé !

Avant son but face à Gérone, il avait déjà fait boire le calice jusqu’à la lie à l’Excelsior Maassluis, battu 5-0 par l’OM. Lors de cette rencontre de gala pour les Marseillais, l’Anglais avait inscrit un triplé, témoignant de sa grande forme actuelle. Très prometteur pour l’exercice à venir, Greenwood avait également sauvé son équipe grâce à son but inscrit face à l’Olympic Charleroi (1-1).

Si à ce grand Mason venaient à s’ajouter Aubameyang, ou encore Neymar, cité ces derniers jours dans les rumeurs mercato, les objectifs des Olympiens pourraient changer pour la saison prochaine. De Zerbi peut déjà tirer de belles performances du duo Jonathan Rowe – Mason Greenwood, le premier ayant inscrit le but marseillais face à Valence hier (1-1). Lui aussi remuant, cela augure de bonnes choses pour l’OM lors du prochain exercice.