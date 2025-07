Mercato PSG : Le départ de Gianluigi Donnarumma validé !

À la grande surprise, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter les rangs du PSG durant ce mercato estival. Une décision courageuse de la direction parisienne qui ne semble pas du tout choquer du côté de la capitale.

Gianluigi Donnarumma ? « C’est comme ça, c’est le foot »

Arrivé librement à l’été 2021 en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma pourrait faire ses adieux au Paris Saint-Germain cet été. Refusant de prolonger son contrat, qui expire en juin 2026, le gardien de but italien est poussé vers la sortie avec l’arrivée imminente de Lucas Chevalier qui a déjà trouvé un accord contractuel avec Luis Campos pour les cinq saisons à venir, soit jusqu’en juin 2030. Pour Kevin Diaz, le PSG ne doit pas insister avec Donnarumma s’il n’accepte pas la nouvelle politique salariale du club.

Dans l’émission l’After Foot sur RMC, le consultant sportif a notamment déclaré : « 4 ans au PSG, c’est bien. Tu as gagné la Ligue des champions, mais tu es limité dans un domaine essentiel. Les propositions de prolongations ne te conviennent pas, passons au suivant. C’est comme ça, c’est le foot. Next », a lancé Kevin Diaz. De son côté, l’ancien gardien des Rouge et Bleu, Jérôme Alonzo, pense que le choix de Lucas Chevalier pour tourner la page Donnarumma est une excellente option.

« C’est simple, Lucas a la panoplie de ce que Luis Enrique attend d’un gardien. Il a la jeunesse, le talent, le côté bon camarade de vestiaire, il supporte la pression et la grande différence avec Donnarumma est sa capacité à faire évoluer le jeu de l’arrière grâce à son jeu au pied », a analysé l’ancien entraîneur des portiers du Paris SG dans les colonnes du journal L’Équipe. Jérôme Alonzo regrette tout de même le départ de l’Italien au moment de son « prisme » avec ce qu’il a montré la saison dernière, mais comprend le choix de l’avenir avec Lucas Chevalier.