Mercato RC Lens : Un attaquant congolais bientôt au RCL

Le mercato du RC Lens se dessine peu à peu au niveau de l’attaque. Ces dernières heures, le RCL aurait bien avancé sur la piste menant à un buteur congolais déjà évoqué ces derniers jours.

Mercato RC Lens : Axel Kayombo, le RCL veut finaliser

Pour renforcer son attaque à moindres frais, le FC Lens sort de la Ligue 1 cet été. Le club nordiste est aux trousses d’Axel Kayombo, un buteur congolais évoluant à Lausanne, en Suisse. Dans le championnat local, il a inscrit 9 buts en 28 matchs lors desquels il a clairement levé tous les doutes.

Déjà noté dans les petits papiers de Will Still, Axel Kayombo (19 ans) est un joueur d’avenir capable de participer aux succès d’aujourd’hui. L’international congolais plaît à la direction du RC Lens, qui a même débuté les tractations pour l’engager. Le dossier est d’autant plus facile qu’il ne reste qu’une année de contrat au joueur avec son club d’origine, le FC Bâle, qui l’a cédé en forme de prêt à Lausanne.

La Voix du Nord confirme cette approche des dirigeants du RCL pour le jeune Congolais présent en équipe nationale de son pays chez les U20. Sa progression rapide devrait d’ailleurs le conduire à rejoindre l’équipe première du Congo la saison prochaine. C’est ce talent certain que veut sécuriser le RC Lens lors de ce mercato estival.

Et au regard de la situation contractuelle du buteur, le RCL pourrait réaliser la bonne affaire. Moins d’un million d’euros devraient permettre aux dirigeants lensois de conclure l’affaire dans les prochains jours.