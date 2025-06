Mercato FC Barcelone : 80 M€ ! Liverpool surenchérit sur cette cible barcelonaise

Le FC Barcelone est bien parti pour signer Luis Díaz cet été, mais cela ne sera pas facile à cause des exigences et des manigances du Liverpool FC. En effet, le club anglais ne souhaite pas vendre l’international colombien au club catalan.

Pour la saison prochaine, le FC Barcelone d’Hansi Flick veut pouvoir compter sur les qualités offensives de Luis Díaz. Le joueur de 28 ans est un ailier gauche percutant, qui peut également évoluer au poste de piston gauche grâce à son volume de jeu. Depuis quelque temps, la direction catalane essaie de rentrer en contact avec le Liverpool FC pour entamer les premières négociations, mais les Reds ne sont pas ouverts à cet échange.

D’après la presse espagnole, le club anglais ne veut pas se séparer de Luis Díaz. Ainsi, il évite toute discussion avec le FC Barcelone. Selon The Times, les Scousers ont augmenté la clause libératoire de l’international colombien à 80 millions d’euros, dans l’optique de refroidir l’intérêt des Blaugranas. Photo : Arne Slot, entraîneur de Liverpool, avant le PSG

Malgré cela, les champions en titre de la Liga ne comptent pas abdiquer. Deco, le directeur sportif barcelonais, et cie poursuivent leurs démarches avec patience, espérant que Liverpool finira par changer d’avis.

De son côté, Luis Díaz nourrit également l’ambition de jouer au FC Barcelone la saison prochaine. Mais il attend toujours que la décision finale vienne de Liverpool pour se fixer sur son avenir. « Je suis très heureux à Liverpool. Ils m’ont bien traité depuis le premier jour. Nous discutons avec d’autres clubs. C’est la période des transferts, c’est normal. Si Liverpool renouvelle mon contrat ou si je dois rester les deux années qu’il me reste, je serai heureux. C’est à eux de décider », a-t-il déclaré à propos de son éventuel transfert au FC Barcelone.

🚨🇨🇴 Luis Diaz: “I’m very happy at Liverpool. They’ve treated me well since the first day”.



“We’re talking with other clubs. It’s the transfer window, it’s normal. If Liverpool renews my contract, or if I have to stay the 2 years I have left, I’ll be happy. It’s up to them”. pic.twitter.com/3tWEIk8S8e— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2025