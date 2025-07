ASSE Mercato : Un nouveau courtisan pour Bouchouari

Annoncé sur le départ de l’ASSE en direction de Trabzonspor en Turquie, Benjamin Bouchouari pourrait finalement rester en France. Un club serait entré en jeu pour le recruter.

ASSE : Offre de Trabzonspor repoussée, le dossier Bouchouari à l’arrêt

L’ASSE a mis Benjamin Bouchouari sur le marché des transferts, car il est entré dans sa dernière année de contrat. Pour éviter de le voir choisir librement son prochain club dès le mercato d’hiver, les dirigeants stéphanois souhaitent le transférer cet été. Trabzonspor s’est positionné pour recruter le milieu de terrain des Verts. Le club turc est passé à l’offensive avec une offre estimée à 3,5 millions d’euros, mais elle a été refusée.

L’AS Saint-Etienne espère un peu plus que cette proposition. Plusieurs sources parlent de 5 millions d’euros, soit la valeur marchande actuelle de Benjamin Bouchouari selon Transfermarkt. Séduit par le profil et les qualités techniques du meneur de jeu de 23 ans, Trabzonspor réfléchissirait à une deuxième offre revue à la hausse.

Mercato : Un club en France s’intéresse au Marocain

Alors que les négociations sont à l’arrêt entre les dirigeants Stéphanais et leurs homologues turcs, Foot Mercato révèle l’intérêt d’un top club en France pour l’International marocain. D’après les informations de cette source, le club dont l’identité n’est pas révélée est passé à l’offensive ces dernières heures pour tenter de s’offrir les services de Benjamin Bouchouari à l’ASSE.

L’opportunité de pouvoir rester dans le championnat français « fait réfléchir » le numéro 6 des Verts, à en croire les indiscrétions du média spécialisé. Quant aux responsables de Kilmer Sports Ventures, « ils temporisent en attendant la meilleure offre », selon la même source.