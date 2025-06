Mercato OL : La tension monte entre le clan Cherki et Textor

Alors que Rayan Cherki est sur le point d’être transféré à Manchester City, la situation se tend à l’OL entre son clan et John Textor.

Mercato : Textor repousse l’offre de City et provoque la colère du clan Cherki

Sauf retournement de dernière minute, Rayan Cherki devrait quitter l’OL pour s’engager avec Manchester City dans les prochains jours. Le club de Premier League a fait une première proposition estimée à 22,5 M€ à son homologue de Ligue 1 selon L’Equipe. En effet, Pep Guardiola souhaite récupérer le meneur de jeu des Gones pour la Coupe du monde FIFA des clubs qui débute le 15 juin.

Lisez aussi : Mercato OL : Naples fonce sur un attaquant de Lyon

À voir Mercato : L’OM peut souffler, une grosse info pour Rabiot

Les Citizens ont déjà trouvé un accord contractuel avec le néo-International Français, mais John Textor a repoussé l’offre du club de Premier League. Ce qui soulève le courroux du clan Rayan Cherki, car ce montant correspondrait au montant fixé par le président de l’Olympique Lyonnais pour libérer le talentueux joueur de 21 ans, selon Le Progrès.

Rayan Cherki réclame 3 M€ à l’OL, Textor refuse de payer

Cette clause négociée et signée en septembre 2024 entre le club et les représentants du natif de Lyon lors de la prolongation de son contrat. Aujourd’hui, Rayan Cherki et ses proches réclament 3 M€ en guise de compensation, comme inclus dans leur accord avec John Textor, qui avait refusé une offre du Borussia Dortmund pendant le mercato d’hiver.

Lisez aussi : Rayan Cherki répond pour Manchester City

En effet, le deal passé entre les deux parties et inscrit dans le nouveau contrat du prodige des Gones implique que si l’OL refuse un transfert atteignant 22,5 M€ minimum, il doit verser 3 M€ à Rayan Cherki. Alors que le clan du Tricolore réclame cette compensation, la direction d’Eagle Football Group estime que « cette ‘’clause’’ a déjà été activée et n’est plus valable », à en croire les informations du quotidien régional.

À voir Coup de tonnerre : Discussions en cours entre Rodrygo et PSG