Mercato FC Nantes : Le FCN tient un deal historique à 20M€

Le FC Nantes a conclu la plus grosse vente de son histoire avec le transfert de Nathan Zézé vers le club saoudien de NEOM. À seulement 20 ans, le défenseur central va rejoindre la Saudi Pro League dans un transfert qui marque un tournant pour les Canaris.

Mercato FC Nantes : Nathan Zézé, un jeune talent déjà très convoité

Nathan Zézé s’est rapidement imposé comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de la Ligue 1. Avec 18 apparitions sous le maillot nantais la saison passée, le défenseur central de 20 ans a attiré l’attention de clubs européens tels que Villarreal, Bournemouth et l’Inter Milan, tous séduits par son potentiel et sa maturité dans le jeu.

Villarreal, notamment, avait formulé une offre de 22 millions d’euros, qui semblait avoir séduit le joueur par la perspective de disputer la Ligue des Champions. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le FC Nantes, Zézé semblait prêt à franchir un cap, conscient que ce mercato estival était une opportunité d’ouvrir un nouveau chapitre à sa carrière.

NEOM frappe fort pour Zézé

Cependant, c’est le club saoudien de NEOM qui a remporté la mise, ce qui démontre une fois encore sa puissance financière sur le marché des transferts. Après avoir déjà attiré Alexandre Lacazette, Saïd Benrahma, Koné et Bulka, le club saoudien souhaitait poursuivre son projet ambitieux en s’offrant un visage prometteur du football français.

L’offre de NEOM, supérieure à celle de Villarreal, a été acceptée par le FC Nantes sans hésitation selon Foot Mercato. De son côté, Nathan Zézé a rapidement donné son accord, séduit par un contrat XXL qui lui permettra de sécuriser son avenir tout en évoluant dans un championnat en pleine expansion.

Un record historique pour le FCN

Ce transfert à plus de 20 millions d’euros (hors bonus) permet au FC Nantes de réaliser la plus grosse vente de son histoire, dépassant le transfert d’Emiliano Sala vers Cardiff (17 millions d’euros). Avec cette opération, les Canaris franchissent un cap sur le plan financier et confirment leur capacité à valoriser leur formation, tout en s’assurant des marges de manœuvre importantes pour renforcer l’effectif.

Ce deal historique marque le début d’un mercato ambitieux pour le FC Nantes, qui pourrait dépasser les 40 millions d’euros de recettes cet été. À seulement 20 ans, Nathan Zézé entre dans une nouvelle dimension, en rejoignant la Saudi Pro League avec un statut rare pour un joueur aussi jeune ayant évolué si peu de temps en Ligue 1.