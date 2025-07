Mercato OL : Un deuxième renfort de Lyon arrive du Portugal

Ruben Kluivert a renforcé l’OL, ce vendredi, en provenance du Portugal. Il est la deuxième recrue estivale des Gones, après Afonso Moreira, arrivé lui aussi du Portugal.

Mercato : Ruben Kluivert renforce l’OL, à la suite de Moreira

Dans la foulée de l’officialisation du transfert de Jordan Veretout à Al-Arabi SC au Qatar, l’OL informe de la signature officielle de Ruben Kluivert au club. « L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée de Ruben Kluivert en provenance du club portugais de Casa Pia », a communiqué Lyon.

Le défenseur central néerlandais a signé un contrat de longue durée, soit de 5 ans. Il s’est ainsi lié au club de la présidente Michele Kang jusqu’au 30 juin 2030. Selon la précision de l’OL, le transfert a été conclu grâce à une indemnité de 3,78 M€, à laquelle pourraient s’ajouter des bonus pouvant atteindre jusqu’à 650 000 €, ainsi qu’un intéressement de 15 % sur une éventuelle plus-value sur un transfert futur.

Formé à l’Ajax Amsterdam dans son pays natal, Ruben Kluivert avait rejoint le championnat portugais à l’été 2024. Titulaire à 13 reprises en championnat la saison dernière, il avait aidé Casa Pia à finir à la 9e place de la Liga Portugal.

Ruben Kluivert : » Je suis prêt et motivé »

Le fils de la légende Patrick Kluivert deviendra le 4e joueur néerlandais de l’histoire de l’Olympique Lyonnais, après Michel Valke, Kenny Tete et Memphis Depay. Il est heureux de rejoindre un championnat où son père et son frère Jasper ont déjà évolué.

« J’ai prouvé ce dont j’étais capable, et le staff de l’OL l’a vu. On a eu l’occasion de discuter, notamment sur ce que je pouvais encore améliorer. Et on a conclu que c’était ici, à Lyon, que je pourrais le mieux me développer. Donc je suis là, motivé et prêt », a-t-il justifié.