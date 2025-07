L’ASSE s’incline face au Paris FC, la défense ne rassure pas

L’ASSE s’est inclinée lourdement devant le Paris FC, en amical vendredi (0-3). Cette deuxième défaite consécutive fait ressurgir le souci défensif des Verts.

Mercato : Deux arrivées en défense, en plus de Bernauer

L’ASSE a connu l’une de ses pires saisons en Ligue 1 lors de l’exercice dernier, dont l’issue a été marquée par la relégation directe du club en Ligue 2. Lors de cette saison, les Verts avaient concédé 77 buts en 34 journées de championnat, soit une moyenne de 2,2 buts encaissés par match.

Profitant du mercato estival, la Direction stéphanoise tente de reconstruire une nouvelle équipe, avec en priorité le chantier défensif. À un mois de la fin du mercato, deux défenseurs sont arrivés en renfort, en plus de Maxime Bernauer, dont option d’achat a été levée. Il s’agit de Chico Lamba, dont le transfert du FC Arouca (Portugal) à l’AS Saint-Etienne a coûté 6 M€. Le défenseur central est accompagné de Lassana Traoré, un arrière latéral gauche de 18 ans, arrivé du Sénégal.

L’ASSE en quête de solidité défensive, les regards tournés vers Horneland

En revanche, Léo Pétrot, Pierre Cornud et Yunis Abdelhamid ont quitté les Verts. Cependant, les Stéphanois ne semblent pas avoir trouver de la solidité défensive. Renversés par le Servette FC (2-3), le vendredi de la semaine dernière, ils se sont encore inclinés ce vendredi face au Paris FC (0-3).

Lors de ces deux matchs amicaux de préparation, Dennis Appiah, Maxime Bernauer, Chico Lamba et Lassana Traoré étaient titulaires en défense, en plus de Gautier Larsonneur, le gardien de but N°1. Et ils n’ont pas rassuré si on s’en tient aux résultats.

À deux semaines du début du championnat, l’équipe d’Eirik Horneland inquiète. Sur les deux derniers matchs, elle a concédé 6 buts, ce qui n’est pas de nature à rassurer. L’ASSE cherche certes encore un arrière latéral gauche et un arrière latéral droit, mais elle devrait trouver rapidement des automatismes et de la complémentarité au sein de sa défense.

L’entraîneur doit mettre en place une stratégie qui permettrait à son équipe de mieux défendre ensemble et d’être plus solide collectivement. Sinon, elle pourrait revivre le cauchemar de la saison dernière, alors que les dirigeants rêvent du retour en Ligue 1 dès 2026.

L’ASSE n’est pas encore prête !

Le constat après un mois de préparation est que l’équipe de l’AS Saint-Etienne n’est pas encore prête. Son meilleur buteur de la saison dernière, Lucas Stassin, est toujours en reprise. De plus, Pierre Ekwah, joueur clé de la saison dernière, n’a toujours pas rejoint les Verts.

Les Stéphanois disputeront un cinquième et dernier match amical contre Cagliari, le samedi 2 août prochain. Une semaine plus tard, ils feront leur entrée en Ligue 2, face au Stade Lavallois, à Laval. Espérons pour eux qu’ils seront prêts le 9 août.