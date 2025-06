Mercato OGC Nice : Un grand nom d’Europe cible Marcin Bulka

À un an de la fin de son contrat avec l’OGC Nice, Marcin Bulka pourrait faire ses bagages dès cet été pour signer en Turquie. D’après plusieurs sources françaises, le gardien de but polonais de 25 ans est dans le viseur de Galatasaray.

OGC Nice : Direction Galatasaray pour Marcin Bulka ?

La piste menant Marcin Bulka à Galatasaray en provenance de l’OGC Nice est évoquée depuis plusieurs jours par les médias turcs et français. Les Istanbuliotes, qui viennent de conclure une saison exceptionnelle couronnée par le titre de Süper Lig et la Coupe de Turquie, sont en quête d’un nouveau gardien de but pour succéder à Fernando Muslera.

À cet effet, la cellule de recrutement aurait coché le nom de Marcin Bulka. Auteur d’une saison remarquable avec 8 clean-sheets en 40 matchs toutes compétitions confondues, le Polonais de 25 ans aurait rempli tous les critères de Galatasaray. D’après Sport, un intérêt concret existerait pour signer le sociétaire de l’OGC Nice, mais aucun accord n’a encore été trouvé entre les parties concernées.

En effet, les Rouge et Jaune explorent également plusieurs autres pistes pour ce poste. Il s’agit notamment d’Alisson Becker (Liverpool) et d’Emiliano Martinez (Aston Villa), qui font partie de leurs options. Néanmoins, la piste Marcin Bulka reste envisageable, avec un possible transfert qui pourrait être bouclé cet été si les autres cibles échouent.