PSG Mercato : Après Bulka, l’OGC Nice vise un gros coup à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 11 août 2021 à 15:21

À la recherche d’un nouveau gardien de but cet été, l’OGC Nice a trouvé un accord avec le PSG pour un prêt de Marcin Bulka. Mais le gardien de but polonais n’est pas le seul joueur de l’effectif parisien qui intéresse le club niçois.

Mercato PSG : Christophe Galtier veut Layvin Kurzawa

D’après les informations de l’Insider Mohamed Toubache-Ter, l’OGC Nice est intéressé par le profil de Layvin Kurzawa. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2024, le latéral gauche de 28 ans fait partie des joueurs dont Leonardo voudrait se séparer cet été. Christophe Galtier, qui dispose déjà de Hassane Kamara et du jeune Melvin Bard, recruté à Lyon cet été, veut s’attacher les services d’un défenseur d’expérience et aurait jeté son dévolu sur l’international français du Paris Saint-Germain.

Déjà annoncé proche de Galatasaray il y a quelques semaines, l’ancien joueur de l’AS Monaco pourrait finalement décider de rester en Ligue 1. Reste désormais à savoir si Layvin Kurzawa sera convaincu par le projet niçois et sous quelle forme les deux clubs pourraient régler une telle opération.

Layvin Kurzawa prêt à rejoindre Galtier à Nice ?

Barré par l’international espagnol Juan Bernat (28 ans) et Abdou Diallo (25 ans), qui peut également se positionner dans le couloir gauche de la défense, Layvin Kurzawa n’est pas forcément opposé à un départ. Mais le protégé de Mauricio Pochettino ne veut pas juste partir pour partir. Malgré une belle proposition de Galatasaray, le latéral parisien a refusé d’aller en Turquie et espère qu’un club de Premier League viendra taper à la porte de la direction du Paris Saint-Germain pour le sortir de la Ligue 1. Selon plusieurs sources concordantes, une offre de 15 millions d’euros, hors bonus, pourrait suffire pour déloger Kurzawa du Paris SG. Christophe Galtier et les Aiglons sont donc prévenus.