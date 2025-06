L’aveu sincère de Kylian Mbappé sur le sacre du PSG en LDC !

Un an après son départ libre pour le Real Madrid, Kylian Mbappé a vu le PSG remporter la Ligue des Champions. L’attaquant français a livré ses impressions sur ce sujet.

Kylian Mbappé : « Le destin fait que ça devait se faire sans moi »

Présent en conférence de presse ce samedi à la veille de la rencontre face à l’Allemagne à l’occasion du match pour la troisième place en Ligue des nations, Kylian Mbappé a été interrogé sur le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, une saison après son départ pour le Real Madrid.

Une victoire qui doit avoir un goût amer pour le capitaine de l’équipe de France, après sept années d’échec avec le club de la capitale. Mais le natif de Bondy se réjouit plutôt pour ses anciens coéquipiers et reconnait la main du destin dans son histoire avec le Paris SG.

« J’étais au Maroc à Marrakech, j’ai regardé le match avec mon cousin quelques amis et la télé était plutôt grande. Plus sérieusement, j’étais content parce que je pense qu’ils le méritent, ils ont connu tellement d’années, où ils ont galéré, j’ai fait partie de ça aussi, j’ai connu toutes les étapes de la Champions League sauf la victoire. Si on parle plus du terrain, c’était la meilleure équipe d’Europe donc ils ont mérité leur titre.

5-0 en finale, je ne crois pas avoir vu une finale majeure avec un 5-0 que ce soit en Champions League ou en Coupe du monde. C’est mérité à 100%, c’est la meilleure équipe que tout le monde va vouloir battre. Beaucoup d’équipes vont se renforcer donc ça va être une ligue des Champions qui va être encore plus alléchante », a déclaré Kylian Mbappé.

Pour lui, il a quitté le club au bon moment et n’a pas de regret. « Je suis parti trop tôt du PSG ? Je ne suis pas parti trop tôt. Mon histoire est terminée et il fallait que ça se termine. Je n’ai aucune amertume et aucun regret. J’ai tout essayé. Le destin fait que ça devait se faire sans moi », a ajouté le Champion du Monde 2018.