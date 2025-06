Mercato : Aston Villa tente un gros d’éclat à l’OGC Nice !

Qualifié pour la Ligue Europa de la saison prochaine, Aston Villa est activement à la recherche d’un gardien de but pour renforcer son arrière-garde. À cet effet, le club envisage le recrutement de Marcin Bulka, le portier polonais de l’OGC Nice.

Mercato OGC Nice : Marcin Bulka convoité par Aston Villa

À un an de la fin de son contrat avec l’OGC Nice, Marcin Bulka pourrait rejoindre la Premier League sous les couleurs d’Aston Villa cet été. Le gardien de but polonais sort d’une saison satisfaisante avec 8 clean-sheets en 40 matchs toutes compétitions confondues avec les Aiglons. Il est en pleine confiance pour la suite de sa carrière, mais, jusqu’à présent, il n’a toujours pas trouvé d’accord pour une prolongation avec le club rouge et noir.

Selon les informations de TBR Football, Aston Villa souhaite profiter de cette situation incertaine pour s’offrir les services de Marcin Bulka. En lice pour la prochaine Ligue Europa, les Villans considèrent le Polonais de 25 ans comme une cible idéale pour pallier un éventuel départ d’Emiliano Martinez. Photo : Emiliano Martinez

Une offre de 20 M€ en vue !

Le club anglais apprécie sa vision de jeu et la sûreté de ses prises de balle, dont il a fait preuve tout au long de la saison 2024-2025 avec l’OGC Nice en Ligue 1. De plus, les Niçois ne seraient pas opposés à un départ du joueur de 25 ans, qui pourrait permettre de renflouer leurs caisses. Ainsi, à en croire la source anglaise, Aston Villa envisagerait d’entamer les premières négociations avec une offre comprise entre 15 et 20 millions d’euros. Un montant que l’OGC Nice pourrait accepter sans tergiverser.