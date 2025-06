Mercato : Le PSG tout proche de signer une star de Liverpool

À la recherche d’une attaquante pour remplacer Marie-Antoinette Katoto, qui s’est engagée en faveur de l’OL, le PSG pourrait frapper un très gros coup au sein de l’effectif de Liverpool. Explications.

Mercato : Une attaquante de Liverpool veut venir au PSG

Désireux d’attirer une nouvelle attaquante pour compenser numériquement le départ de Marie-Antoinette Katoto et accompagner Romée Leuchter, le Paris Saint-Germain féminin se serait renseigné sur plusieurs cibles en attaque.

Et selon les dernières informations en provenance du Royaume-Uni, Angelo Castellazzi et Sabrina Delannoy, respectivement directeur sportif et directrice adjointe de la section féminine du PSG, auraient pris des renseignements sur une joueuse de Liverpool : Olivia Smith.

En effet, selon le média Everything LiverpoolFC Women, « le PSG a récemment contacté Olivia Smith, mais Liverpool affirme qu’elle n’est pas à vendre. Cependant, une offre importante et la pression des joueurs pourraient changer la donne. Olivia avait déjà exprimé son désir de rejoindre le PSG, même si son rêve ultime est de disputer la Ligue des champions avec Barcelone. » PSG recently enquired about Olivia Smith, but Liverpool stance is she isn't for sale. However, a significant offer & player pressure could change that. Previously Olivia has expressed her desire to join PSG, though her ultimate dream is to play in Champions League with Barcelona. pic.twitter.com/DgxrshjM5C— Everything LiverpoolFC Women (@EVRYTINlfcwomen) June 9, 2025

Bien que le Barça soit son club favori, le fait de disputer la Ligue des Champions féminine est un avantage que Liverpool ne peut pas proposer à la joueuse de 20 ans. Si les dirigeants du PSG formulent donc une offre conséquente et qu’Olivia Smith réclame son départ à sa direction, l’équipe parisienne pourrait accueillir un renfort de poids dans ses rangs durant ce mercato estival.

Native de North York dans l’état de Toronto, Olivia évolue à Liverpool depuis l’été dernier après être passée dans les rangs du Sporting Portugal lors de l’exercice 2023-2024. Avec les Reds, l’internationale canadienne a disputé 20 rencontres de Women Super League, débutant à chaque rencontre pour 7 buts inscrits en 1569 minutes de jeu.

Avec son pays, elle compte 3 sélections et a notamment été retenue pour la Coupe du Monde 2023 en Australie. Reste à voir si le Paris Saint-Germain parviendra à concrétiser ce très gros coup pour remplacer Marie-Antoinette Katoto dans les semaines à venir.