PSG Mercato : Le départ d’une vedette se précise au Paris SG

Si beaucoup de noms sont associés pour renforcer l’effectif du PSG lors du prochain mercato estival, de grands noms pourraient également quitter les rangs du Paris SG, notamment au niveau de la section féminine.

Mercato PSG : Une star du Paris SG encore écartée chez les féminines

Depuis le départ de Jocelyn Prêcheur et l’intronisation de Fabrice Abriel, la section féminine du PSG connaît une saison très mouvementée. Des joueuses importantes, et non des moindres, ont déjà manifesté leur souhait de changer d’air dès cet été. En fin de contrat le 30 juin prochain, Marie-Antoinette Katoto a d’ores et déjà assuré qu’elle ne prolongera pas avec le club de la capitale.

En conflit ouvert avec son entraîneur l’attaquante de 26 ans serait même proche de trouver un accord avec l’Olympique Lyonnais. Même son de cloche chez la milieu de terrain Grace Geyoro. Malgré un engagement jusqu’en 2028, l’internationale française ne souhaite pas poursuivre l’avenir à Paris. Également en froid avec le coach Fabrice Abriel, la joueuse de 27 ans voudrait elle aussi quitter les rangs du PSG cet été.

Et ce n’est pas tout puisque Sakina Karchaoui voudrait elle aussi quitter le Paris Saint-Germain. Alors que la section féminine du Paris Saint-Germain se déplace ce mercredi soir sur la pelouse du Havre AC en Arkema Première Ligue, la joueuse de 29 ans est écartée pour la deuxième fois par Fabrice Abriel.

Contacté par le journal L’Équipe, l’entourage de Sakina Karchaoui, qui n’a montré aucune forme d’énervement à l’entraînement, n’a pas souhaité commenter la décision de l’entraîneur. Face à cette situation, d’autres grands clubs seraient positionnés pour récupérer la joueuse en cas de départ.

Sakina Karchaoui entre Chelsea et le Barça

Malgré sa présence à l’entrainement collectif toute la semaine, Sakina Karchaoui est toujours mis à l’écart du groupe par le coach du PSG Féminin pour le match face au Havre ce soir. Karchaoui, qui a prolongé la saison dernière jusqu’en 2028, s’entraîne normalement avec le groupe, sans laisser transparaître le moindre conflit avec son entraîneur Fabrice Abriel. La semaine passée, l’internationale française avait évoqué son affinité technique avec son ancien entraîneur Jocelyn Prêcheur, en comparant la relation qu’elle a désormais ave son nouveau mentor.

« Jocelyn connaissait mes qualités, c’était un tacticien, donc on faisait énormément de vidéos individuelles pour pouvoir progresser. C’était un peu plus compliqué avec Fabrice. Je n’ai pas cette affinité que j’ai eue avec Jocelyn, en toute honnêteté. Donc je travaille autrement », confiait notamment Karchaoui au quotidien L’Équipe.

D’après le média sportif, un divorce entre Sakina Karchaoui et le PSG ne serait pas forcément à exclure. Surtout que Chelsea et le FC Barcelone, au courant de sa situation, seraient déjà prêts à dégainer pour la recruter cet été.