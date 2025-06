Mercato OL : Cherki à City (Off), tous les détails

Conclu lundi, le transfert de Rayan Cherki de l’OL à Manchester City a été officialisé ce mardi par le club rhodanien, avec tous les détails sur l’indemnité et la durée de son contrat.

Mercato : Cherki transféré à 36,5 M€ plus 6 M€ de bonus

Rayan Cherki est bel et bien transféré par l’OL à Manchester City. Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, le club rhodanien confirme l’information diffusée lundi. Il s’est engagé avec les Citizens pour 5 ans, soit jusqu’en juin 2030.

« Rayan Cherki quitte l’Olympique Lyonnais pour s’engager avec le club anglais de Manchester City. Il met donc fin à une aventure de près de 15 ans avec son club de cœur pour découvrir un nouveau championnat et l’un des plus grands clubs européens. L’OL tient à le remercier chaleureusement pour son engagement sans faille, son attachement indéfectible au maillot, les émotions partagées au fil des années et lui souhaite la plus belle des carrières », a communiqué le club de John Textor. https://t.co/dy8ST48qbA— Olympique Lyonnais (@OL) June 10, 2025

Selon les précisions de l’OL, l’indemnité de transfert du néo-International Tricolore s’élève à 42,5 M€, dont 6 M€ de bonus, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 15 % sur une éventuelle plus-value lors de son futur transfert.

Pour rappel, Rayan Cherki avait intégré l’Académie des Gones en 2010 à l’âge de 7 ans. Il quitte donc son club formateur et Lyon, sa ville natal, à bientôt 22 ans.