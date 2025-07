Mercato PSG : Revirement spectaculaire pour Donnarumma ?

Alors que les rumeurs se multiplient sur un rapprochement entre Lucas Chevalier et le PSG, l’avenir de Gianluigi Donnarumma chez les Rouge et Bleu n’est toujours fixé. Un revirement n’est donc pas totalement à exclure.

Mercato : Gianluigi Donnarumma « n’est pas encore parti »

Selon L’Équipe, le Paris Saint-Germain s’apprête à formuler une première offre pour Lucas Chevalier, le gardien de but du LOSC Lille. Et même si cette proposition, qui est inférieure à 40 millions d’euros, n’a aucune chance d’être acceptée par Olivier Létang et la direction lilloise. Pour autant, les discussions se poursuivent entre les dirigeants parisiens et le clan Chevalier.

Cependant, la situation de Gianluigi Donnarumma n’est pas encore totalement précisée au PSG. En effet, selon les indiscrétions du journaliste Romain Collet Gaudin, « c’est loin d’être terminé pour Gianluigi Donnarumma au PSG. » Même son de cloche chez PSG Inside Actus, bien renseigné sur les coulisses du club de la capitale, l’aventure parisienne de l’international italien n’est pas encore terminée.

« Attention Donnarumma n’est pas encore parti », écrit le média spécialisé. Un renversement de situation n’est donc pas totalement à exclure dans ce dossier. Surtout que les deux parties ont un rendez-vous pour faire le point de la situation.

Réunion décisive pour l’avenir de Gianluigi Donnarumma

Ce lundi matin, le journaliste Gianluca Di Marzio a fait le point sur la situation entre Gianluigi Donnarumma et le PSG. Il annonce notamment une rencontre à venir entre Nasser Al-Khelaïfi et les représentants de l’ancien joueur de l’AC Milan. Malgré les nombreuses rumeurs, Donnarumma ferait toujours d’une prolongation à Paris sa première option pour et été.

« Gianluigi Donnarumma a donné sa priorité au Paris Saint-Germain. Bien que les parties ne soient pas encore parvenues à un accord sur la prolongation de son contrat, le capitaine de l’équipe nationale italienne et son entourage rencontreront le club français à son retour de vacances, prévu début août. L’intention du gardien est de comprendre si les conditions seront réunies pour renouveler son contrat.

Si cela ne se produit pas, il y aura alors deux options : rester un an de plus et être libéré gratuitement en juin 2026, ou trouver une autre équipe immédiatement », explique le spécialiste mercato de Sky Sport Italia. Gianluca Di Marzio confirme toutefois qu’en « attendant de connaître l’avenir de Donnarumma, le Paris Saint-Germain s’apprête à acquérir un autre gardien. »