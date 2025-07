Mercato OL : Un transfert record se profile à Lyon

Après Rayan Cherki, l’OL prépare un autre important transfert. Malick Fofana pourrait être cédé contre un gros chèque avant la fin du mercato.

Mercato : L’OL a déjà réalisé des ventes pour 72 M€ cet été

La nouvelle Direction de l’OL s’est lancée à fond dans le mercato estival à la suite du feu vert de la DNCG pour son maintien en Ligue 1. Michele Kang et le Michael Gerlinger ont acté les transferts définitifs d’Amin Sarr (Hellas Vérone), Saïd Benrahma (Neom SC) et Johann Lepenant (FC Nantes) à l’issue de leur prêt respectif, qui était assortie d’une option d’achat.

Lisez aussi : INFO Mercato: 50M€, l’OL fait fuir le Bayern à toute vitesse

La nouvelle présidente et le nouveau directeur général du club rhodanien ont ensuite transféré d’Adryelson, Jordan Veretout et Lucas Perri. Ils ont rejoint respectivement Al-Wasl (Émirats arabes unis), Al-Arabi SC (Qatar) et Leeds United (Angleterre).

À voir

Mercato PSG : Revirement spectaculaire pour Donnarumma ?

Avant son départ de la présidence de l’Olympique Lyonnais, John Textor avait cédé Rayan Cherki à Manchester City contre 36,2 M€, hors bonus. Selon l’estimation de Transfermarkt, Lyon a réalisé des ventes à hauteur de 72,2 M€ cet été pour l’instant.

OL : Malick Fofana transféré à Everton contre 40 M€ ?

Le prochain gros coup de l’OL pourraient être le transfert de Malick Fofana. Convoité par le PSG et l’OM en Ligue 1, il est aussi sur les tablettes de courtisans en Bundesliga, en Premier League et en Serie A. ces dernières heures, L’Équipe a confirmé l’information de Fabrizio Romano, révélant une offre de 36 M€, bonus compris, en provenance d’Everton.

Mais les négociations se poursuivent pour l’ailier gauche, car la Direction de Lyon attend plus de ce montant. Selon le journaliste Alan Myers, elle exigerait 45 M€ hors bous. Mais à en croire le quotidien sportif, un accord pourrait être trouvé autour de 40 M€, ce qui serait un record pour le club rhodanien cet été.

Lisez aussi : Mercato OL : Décision prise pour un milieu de Lyon

À voir

Mercato : L’OM tient déjà des alternatives à Igor Paixao

Parallèlement aux discussions avec Michele Kang, les Toffees tentent de trouver un accord contractuel avec Malick Fofana dont le contrat à l’OL court jusqu’en juin 2028. Conscient de l’intérêt de plusieurs clubs pour le talentueux joueur de 20 ans, Everton souhaite boucler rapidement le dossier Fofana, pour ainsi éviter l’offensive des clubs concurrents dans les derniers instants du mercato.

Pour rappel, Lyon a recruté l’international Belge à La Gantoise à 19,5 M€, en janvier 2024. Sa valeur actuelle est estimée à 30 M€ par Transfermarkt.