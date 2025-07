Mercato ASSE : Absence d’Ekwah, un vrai souci pour Sainté

Pierre Ekwah manque toujours à l’appel à l’ASSE à douze jours du début de la Ligue 2. Et l’on constate un déséquilibre dans l’entrejeu de l’équipe stéphanoise.

Mercato : Pierre Ekwah toujours attendu à l’ASSE

L’ASSE a démarré la pré-saison le 19 juin 2025. Cela fait donc huit semaines de préparation estivale à ce jour. Cependant, Pierre Ekwah n’a toujours pas rejoint le groupe stéphanois. Son transfert définitif est pourtant acté. La Direction du club ligérien a levé l’option d’achat de 6 millions d’euros, en plus d’un million d’euros pour le prêt payant, pour le recruter.

Le milieu de terrain formé à Chelsea a obtenu un contrat d’une durée de trois ans, plus une quatrième saison en option, soit jusqu’en juin 2028, voire juin 2029. Mais à moins de deux semaines du début du championnat, Pierre Ekwah est toujours attendu à Saint-Etienne. D’après les informations d’Evect, « il a retardé son arrivée dans le Forez après un échange avec les dirigeants stéphanois, qui souhaitent qu’il se remette la tête à l’endroit avant d’opérer son retour ».

Le clan du Franco-Ghanéen lui cherche un nouveau club

En effet, le joueur recruté définitivement à Sunderland AFC, à l’issue de son prêt chez les Verts la saison dernière, ne veut pas jouer en Ligue 2. Lui et son clan tentent de trouver un nouveau club, mais il n’y arrivent pas pour l’instant. Ils ont certes des touches en Espagne (Betis Séville et Levante) et en Allemagne (Stuttgart), mais ils font face à deux défis.

Premièrement, trouver un club qui correspond au choix de Pierre Ekwah; et deuxièment ce club doit accepter les exigences de l’ASSE. Évidemment, les Stéphanois demandent plus que les 7 millions d’euros investis dans le transfert définitif du joueur de 23 ans.

L’AS Saint-Etienne déséquilibrée dans l’entrejeu

Entretemps, l’équipe d’Eirik Horneland est diminuée dans le milieu de terrain. Mahmoud Jaber est certes arrivé en renfort en provenance du Maccabi Haïfa, mais les départs de Louis Mouton et Lamine Fomba, et probablement celui de Benjamin Bouchouari, créent un déséquilibre dans ce secteur de jeu.

KSV a encore un mois de mercato pour renforcer son équipe, mais ce n’est pas le cas pour Eirik Horneland qui doit mettre sa stratégie en place et créer des automatismes entre les joueurs pendant la préparation. En tout cas, l’absence de Pierre Ekwah ou de renforts dans l’entrejeu avant la fin du mercato pourrait être un handicap pour les Stéphanois, dont l’objectif, cette saison, est le retour rapide en Ligue 1.