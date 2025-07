FLASH Mercato : Le Real Madrid fait une passe à 45M€ au PSG

Désireux de renforcer son milieu de terrain avec un nouveau joueur d’impact, le PSG pourrait profiter du désistement du Real Madrid pour recruter un phénomène allemand. Explications.

Mercato : Le PSG à la lutte avec le Real Madrid pour un crack au milieu de terrain

Malgré la bonne saison de Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves, le Paris Saint-Germain veut attirer un nouveau joueur au milieu de terrain. Luis Enrique veut un élément capable de concurrencer Warren Zaïre-Emery et les trois titulaires habituels.

Dans cette optique, l’entraîneur du PSG aurait donné son aval à Luis Campos pour le recrutement d’Angelo Stiller. Approché en janvier passé, le joueur du VfB Stuttgart a refusé l’offre du conseiller sportif parisien, faisant du Real Madrid sa priorité en cas de départ.

« C’était censé être le début d’une belle histoire entre Angelo Stiller et le Real Madrid. Mais selon plusieurs sources proches du dossier, le transfert pourrait finalement ne jamais voir le jour. En interne, la direction madrilène est divisée : certains doutent du niveau du joueur de Stuttgart, jugé pas assez solide pour s’imposer dans l’effectif des Madrilènes », explique le compte Twitter PSG Inside Actus, qui ajoute que cette situation pourrait profiter au Paris Saint-Germain.

Le PSG prêt à sauter sur l’opportunité Angelo Stiller ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Angelo Stiller pourrait changer d’air lors de ce mercato estival. Après le désistement du Real Madrid, le PSG pourrait revenir à la charge pour l’international allemand de 24 ans.

Le média spécialisé rappelle que « le milieu allemand avait déjà été approché l’hiver dernier par le PSG, très intéressé par son profil. Mais Stuttgart avait alors fermé la porte à un départ en janvier, refusant de se séparer de l’un de ses éléments clés en pleine saison. »

Cependant, la situation a évolué et « le joueur souhaite quitter le VfB cet été, et ne compte pas rester une saison de plus à Stugartt. Si le Real Madrid se retire définitivement du dossier, le PSG pourrait bien revenir à la charge. Le club parisien garde un œil attentif sur la situation, prêt à dégainer en cas d’ouverture.

Affaire à suivre dans les prochaines semaines, alors que le mercato est encore loin d’avoir livré tous ses rebondissements. » À trois ans de la fin de son engagement à Stuttgart, Angelo Stiller est évalué à 45 millions d’euros par le site Transfermarkt. Un montant largement à la portée du PSG.