Mondial des Clubs : Enrique fait un incroyable choix au PSG

À quelques jours de son entrée en lice dans la Coupe du Monde des Clubs, le PSG a dévoilé le groupe retenu par Luis Enrique. L’entraîneur espagnol a fait un choix parmi les joueurs qui vont s’envoler pour les États-Unis.

Mondial des Clubs : Le groupe du PSG avec des surprises

Pour jouer la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis, Luis Enrique a convoqué un groupe de 24 joueurs. Dimanche, le Paris Saint-Germain fera ses grands débuts dans cette première édition de la compétition organisée par la FIFA avec un premier choc contre l’Atlético Madrid le dimanche. Une entrée en lice compliquée face à l’autre favori du groupe B dans lequel Botafogo et les Seattle Sounders sont également présents.

Et avant de s’envoler pour les États-Unis, le Paris SG a dévoilé son groupe pour participer à la compétition. Si tous les joueurs majeurs sont présents pour le voyage dans le pays de l’oncle Sam, l’entraîneur parisien a fait le choix de convoquer Gabriel Moscardo. L’ancien coach du Barça aimerait voir le milieu de terrain brésilien évoluer aux côtés des cadres afin de jauger son niveau.

En cas de bonnes performances, à l’entrainement, mais aussi en matches, le joueur de 19 ans, qui revient d’un prêt au Stade de Reims, pourrait bien avoir sa chance la saison prochaine au sein de l’équipe du PSG. Visiblement, Luis Enrique souhaite s’appuyer sur Moscardo durant le Mondial des Clubs qui débute le 14 juin. Le coach de 55 ans apprécie particulièrement le profil du jeune milieu de terrain, qui devrait donc avoir l’occasion de briller aux États-Unis.

« Gabriel Moscardo est très doué avec le ballon, mais il a très peu touché ce soir. Ce n’était pas le match idéal pour le juger même s’il a bien défendu. On pensait qu’il allait jouer plus avec Reims, mais on jugera sa saison plus tard. Ce n’est pas le moment de parler de lui », avait notamment déclaré Enrique le 24 mai dernier en marge de la finale de Coupe de France entre le PSG et le Stade de Reims.

Autre présence notable : celle d’Ousmane Dembélé. L’ailier parisien, en phase de reprise après une blessure à la cuisse gauche, a tout de même été embarqué avec le groupe, preuve de la confiance que lui accorde le staff pour la suite de la préparation.

Le groupe du Paris SG

📋 Le groupe pour cette Coupe du Monde des Clubs ! 🗺️#FIFACWC I @FIFACWC

Gardiens : Donnarumma, Safonov, Tenas

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Pacho, Kimpembe, Hernandez, Nuno Mendes

Milieux de terrain : Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Kang-in Lee, Mayulu, Moscardo, Zaïre-Emery

Attaquants : Barcola, Gonçalo Ramos, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Doué, Mbaye.

