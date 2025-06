Coup de théâtre à l’OM : Rabiot proche de signer à Milan

Une mauvaise nouvelle vient perturber le mercato de l’OM. Adrien Rabiot se rapproche fortement de l’AC Milan. Ses liens avec Massimiliano Allegri ont pesé dans sa prise de décision.

Mercato OM : Adrien Rabiot a de « grandes chances » de rejoindre l’AC Milan

Qualifié pour la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille concentre désormais ses efforts sur le mercato. Mais avant d’attirer de nouvelles recrues, la direction marseillaise souhaite régler certains dossiers internes, dont celui d’Adrien Rabiot. Alors que la direction de l’OM se montrait jusqu’ici très confiante concernant la prolongation de son joueur, la menace de l’AC Milan a rebattu les cartes.

Le nouvel entraîneur des Rossoneri, Massimiliano Allegri, apprécie particulièrement le profil d’Adrien Rabiot, qu’il a déjà eu sous ses ordres à la Juventus, et déploie des efforts considérables pour le convaincre de revenir en Italie. Et cette offensive milanaise semble porter ses fruits. Le Corriere della Sera rapporte en effet que les discussions entre les deux parties ont déjà débuté, et le joueur de 30 ans a désormais « de grandes chances » de signer à l’AC Milan.

L’Olympique de Marseille ne s’opposera pas à son départ

L’idée de retrouver Massimiliano Allegri, avec qui il entretient des liens forts, n’est pas pour lui déplaire, d’autant plus qu’Adrien Rabiot est quasi assuré de jouer un rôle prépondérant à l’AC Milan. Le club milanais insisterait donc pour vite boucler sa signature, au grand dam des supporters phocéens. De son côté, la direction de l’OM n’aurait pas l’intention de retenir l’ancien Parisien contre son gré.

Elle ne s’opposerait pas à un départ de Rabiot, si celui-ci décidait de s’en aller dès cet été. De plus, l’international français disposerait d’une clause dans son contrat lui permettant de quitter l’OM contre une offre avoisinant les 10 millions d’euros. Cette somme est tout à fait abordable pour l’AC Milan. Les discussions se poursuivent, et la balle est à présent dans le camp de Rabiot, qui pèse le pour et le contre de prolonger son aventure à Marseille.

