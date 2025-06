Mercato OM : Après Rabiot, un autre ancien crack du PSG visé

Convaincu par la bonne saison d’Adrien Rabiot (31 matches, 10 buts et 6 passes décisives), l’OM pourrait tenter sa chance pour un autre ancien joueur du PSG. Explications.

Mercato : Un ancien gardien du PSG bientôt à l’OM ?

Arrivé librement en septembre dernier en provenance de la Juventus Turin, Adrien Rabiot sera-t-il prochainement rejoint à l’Olympique de Marseille par un autre ancien joueur du Paris Saint-Germain ? Ces dernières heures, une rumeur lancée par le média TBR Football annonce que les dirigeants marseillais suivraient de près la situation de Marcin Bulka.

Après un passage à vide à Paris entre 2020 et 2022, l’international polonais de 25 ans s’est solidement imposé dans les cages de l’OGC Nice, où il est devenu l’un des meilleurs à son poste en Ligue 1. À un an de la fin de son contrat, le gardien formé à Chelsea dispose d’un bon de sortie pour changer d’air cet été.

Alors que l’OM étudie plusieurs pistes à ce poste pour compenser le possible départ de Jeffrey De Lange, le staff technique aurait glissé le nom de Marcin Bulka. Sur le départ à Nice, où il vient de réaliser une grosse saison, le natif de Płock est associé à Aston Villa et le FC Barcelone. Loin de dire que c'est une mauvaise idée (c'est un excellent gardien, et, no offense, jsais pas si cette saison on aura l'extraordinaire Rulli 2024 ou le bon Rulli 2025)



Mais y'a genre beaucoup d'autres prio non ? Y'a bien 10 joueurs de champs à recruter avant de penser au gk https://t.co/o13jngchbY— El Cabezòn (@OMondieuu) June 8, 2025

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM serait également sur le coup, prêt à réactiver la filière parisienne après la signature d’Adrien Rabiot, qui a côtoyé Bulka à Paris de 2019 à 2022. À Marseille, il viendrait pour concurrencer Geronimo Rulli.

Lié à l’OGC Nice jusqu’en juin 2026, Marcin Bulka est aujourd’hui valorisé à 20 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Cette saison, le numéro 1 des Dogues a réalisé 8 clean sheets en 40 apparitions toutes compétitions confondues. L’Olympique de Marseille devra donc se montrer convaincant pour espérer boucler cette opération.

