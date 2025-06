Mercato surpris : Morgan Guilavogui de retour au RC Lens !

Alors qu’il était censé rester en Allemagne pour poursuivre son aventure avec le FC Sankt Pauli, Morgan Guilavogui fait son comeback au RC Lens. Le club Sang et Or vient d’annoncer le retour surprenant du joueur guinéen, qui va rejoindre l’équipe de Pierre Sage.

Le RC Lens active son droit de veto sur Morgan Guilavogui

« Malgré l’option d’achat levée par le FC Sankt Pauli (Bundesliga) à l’issue de l’exercice 2024/25, le Racing Club de Lens annonce avoir activé le droit de veto dont il bénéficie afin de conserver Morgan Guilavogui dans ses rangs », a écrit le RC Lens dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Pour Jean-Louis Leca, directeur sportif du RC Lens, cette décision a été prise en raison des belles performances dont le Guinéen a fait preuve durant la saison dernière :

« Morgan sort d’une saison particulièrement convaincante en Bundesliga, au cours de laquelle il a accumulé les matchs et s’est montré décisif à 11 reprises. Après avoir suivi de près sa progression outre-Rhin, c’est tout naturellement que nous avons saisi l’opportunité contractuelle qui s’offrait à nous en contre-exerçant l’option d’achat activée par le FC Sankt Pauli. »

Morgan Guilavogui, un atout majeur pour Pierre Sage

Sans aucun doute, le retour de Morgan Guilavogui fera grand plaisir au nouvel entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, qui se bat pour renforcer ses rangs. L’ailier droit de 27 ans connaît le club et ses exigences. Grâce à son expérience en Bundesliga allemande, il peut être d’une aide précieuse pour les Sang et Or, qui visent l’Europe la saison prochaine. Avec le FC Sankt Pauli, Morgan Guilavogui a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues.