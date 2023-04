Publié par Gary SLM le 09 avril 2023 à 19:35

Le mercato ASSE s'annonce difficile. Malgré une belle saison avec 13 buts à son actif, Morgan Guilavogui, l'ailier du Paris FC, a annoncé qu'il ne comptait pas revenir à l'AS Saint-Etienne, son club formateur.

Mercato : Morgan Guilavogui dit d'office non à l'ASSE

Le club stéphanois, qui a réalisé une large revue d'effectif l'hiver dernier, mise sur le prochain mercato estival pour renforcer son effectif prometteur. Selon les dernières informations, la direction stéphanoise compte faire revenir à la maison un certain Morgan Guilavogui. Cependant, le retour de l'ancien joueur des Verts n'est pas à l'ordre du jour.

La saison difficile de l'ASSE en début de championnat a été rectifiée grâce à un gros turnover dans l'effectif. Depuis, les Verts ont enchaîné de bonnes performances et ont pris quelques longueurs d'avance sur la zone de relégation. Le club peut désormais envisager l'avenir de manière plus sereine avec Laurent Batlles et ses joueurs.

Malgré tout, Morgan Guilavogui, qui a été formé chez les Verts avant de partir pour Toulon, ne souhaite pas revenir dans son club formateur. Bien qu'il respecte énormément l'ASSE, il préfère rester au Paris FC, où il se sent bien et où le président lui a toujours fait confiance. Pour lui, rester dans le club qui lui a donné l'opportunité de se montrer est la meilleure option, même si cela signifie rester en Ligue 2.

Alors que les Verts de l'ASSE sont à la recherche de renforts pour la saison prochaine, le club devra chercher d'autres options que Morgan Guilavogui pour compléter son effectif. Le jeune attaquant a clairement annoncé son intention de rester fidèle au club qui l'a aidé à arriver là où il en est aujourd'hui.