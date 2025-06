Mercato : L’OM explore une piste surprenante en Écosse

Alors que l’OM s’apprête à boucler l’arrivée de jeunes talents anglais, une piste surprenante vient d’être activée en Écosse. Elle mène au milieu de terrain des Glasgow Rangers, Nicolas Raskin.

Mercato : L’OM se positionne aussi pour Nicolas Raskin

Le mercato estival promet d’être très animé à Marseille. Les Phocéens s’activent actuellement pour renforcer le groupe de Roberto De Zerbi en vue de la prochaine Ligue des champions. Deux pépites anglaises sont d’ailleurs en passe de rejoindre l’OM : Angel Gomes et CJ Egan Riley. Toutefois, les responsables marseillais ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Ils prospectent également en Ecosse.

TEAMtalk révèle en effet que l’OM s’intéresse de très près au milieu de terrain des Glasgow Rangers, Nicolas Raskin. L’international belge de 24 ans sort d’une saison intéressante avec le club écossais, comptabilisant 5 buts et 11 passes décisives en 48 matchs disputées toutes compétitions confondues. Ses performances ont rapidement attiré l’attention de l’OM. Mais la concurrence est rude sur ce dossier. 🗞️| 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🔵 TEAMtalk reports that clubs like Aston Villa,Leeds United and Porto show interest in Belgian midfielder Nicolas Raskin after an excellent season at Rangers. Even clubs like Marseille and Fiorentina are monitoring his situation.



Rangers want at much as £25 million for… pic.twitter.com/vsEq51Ilyb— Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) June 10, 2025

Le FC Porto, Aston Villa, Leeds United et la Fiorentina sont aussi sur les traces de Nicolas Raskin. Conscient de la valeur de leur joueur, les Glasgow Rangers se montent très exigeants et réclameraient environ 30 millions d’euros pour le transfert de Nicolas Raskin. Cette exigence financière risque de vite refroidir les ardeurs de l’Olympique de Marseille, le poussant à explorer d’autres alternatives moins onéreuses.