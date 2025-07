Mercato Stade Rennais : Beye vire publiquement un attaquant

En pleine préparation estivale, l’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, dessine l’ossature de son effectif pour la saison prochaine. Le technicien breton a officiellement montré la porte de sortie à un attaquant.

Mercato Stade Rennais : Kazeem Olaigbe n’est plus le bienvenu à Rennes

Désireux de réduire sa masse salariale, le Stade Rennais poursuit le dégraissage de son effectif avec d’autres départs en perspective. Après Leo Ostigard, qui a rejoint le Genoa, c’est désormais au tour de Mohamed Jaouab et de Kazeem Olaigbe de se préparer à quitter la Bretagne.

Selon diverses sources proches du dossier, Jaouab devrait s’engager avec le Real Valladolid en Espagne, où il est attendu pour passer sa visite médicale avant de finaliser son arrivée. Outre l’international marocain U23, Kazeem Olaigbe devrait lui aussi quitter le Stade Rennais.

Six mois seulement après son arrivée en provenance du Cercle Bruges contre un chèque de 5,25 millions d’euros, l’ailier belge de 22 ans n’entre pas dans les plans d’Habib Beye, qui a officiellement confirmé sa décision de ne pas compter sur Olaigbe pour la saison prochaine.

« C’est un choix de ma part de ne pas compter sur lui. On a décidé d’avancer et d’essayer de lui trouver une situation plus favorable à son épanouissement. Donc un départ, possiblement, s’il y a une possibilité de le faire. Mais aujourd’hui, il est un joueur du Stade Rennais que je respecte, et il fait partie de notre effectif », a notamment déclaré Habib Beye dans des propos rapportés par Ouest-France, après le dernier entraînement du SRFC.

À en croire le journal Le Parisien, cette décision de l’entraîneur rennais pourrait trouver son origine dans un incident survenu entre le joueur et l’ex-international sénégalais. En effet, Kazeem Olaigbe avait déjà été écarté par son coach après lui avoir répondu de manière un peu trop familière lors d’un exercice de passes. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le natif de Bruxelles est évalué à 5 millions d’euros sur Transfermarkt.