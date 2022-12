OM Mercato : Marseille en grand danger pour une pépite belge

Publié par Timothée Jean le 30 décembre 2022 à 14:11

Toujours à l’affût des opportunités du marché, l’ OM s’intéresse à une pépite belge mais le club phocéen devra faire face à une rude concurrence sur ce dossier.

À l’issue de la large victoire de l’ OM face à Toulouse (6-1), Dimitri Payet s’est exprimé sur le prochain recrutement de l’Olympique de Marseille. À l’instar de son entraîneur Igor Tudor, le capitaine marseillais est convaincu que l’arrivée de nouvelles recrues élèvera le niveau général de l’équipe. Ces futurs renforts donneraient surtout une plus large marge de manœuvre à l'entraîneur de l’ OM, Igor Tudor, pour la suite de la saison. Les postes à renforcer ont même déjà été identifiés en interne.

Si un nouvel avant-centre est attendu, les dirigeants de l'OM travaillent aussi sur le recrutement d’un nouveau milieu offensif afin de compenser la longue absence d’Amine Harit et anticiper le prochain départ de Gerson. Les noms de Jérémie Boga (Atalanta Bergame) et Azzedine Ounahi (Angers SCO) sont évoqués dans ce sens. Pourtant, l’ OM pourrait bien surprendre en bouclant une belle affaire du côté de la Belgique.

OM Mercato : La concurrence s'agrandit autour de Nicolas Raskin

En fin de contrat avec le Standard de Liège, Nicolas Raskin (21 ans) est annoncé vers un transfert à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain belge est une cible de longue date de l’ OM. Le club phocéen avait multiplié les approches concrètes en vue de boucler sa signature sans succès. La formation belge était inflexible pour son départ. Sauf que ce dossier a évolué ces derniers mois. Malgré les pressions de sa direction, Nicolas Raskin refuse toujours de prolonger son bail. Il sera donc libre de signer où il le souhaite dès cet hiver.

Flairant la bonne affaire, l’Olympique de Marseille envisagerait de revenir à la charge pour sa signature avec l’espoir d’avoir plus de réussite cette fois-ci. Toutefois, l’ OM n’est pas le seul sur ce coup. En plus de Toulouse, de nouveaux prétendants se manifestent. Selon The Times, les Glasgow Rangers seraient aussi intéressés par le profil de Nicolas Raskin. Les dirigeants écossais seraient prêts à formuler une offre intéressante afin de devancer la concurrence. La source ajoute que les clubs turcs de Galatasaray et Trabzonspor seraient aussi entrés dans la danse. C’est donc une grande bataille qui se dessine pour la signature du jeune joueur belge…