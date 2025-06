Mercato Barça : Une pépite africaine en passe de signer !

Pour renforcer sa ligne d’attaque, le FC Barcelone ne compte pas seulement sur les nouvelles recrues. Le club catalan s’active également pour tirer profit de ses pépites de La Masia, et Alieu Drameh en fait partie.

Mercato : Le Barça veut prolonger Alieu Drameh

Au FC Barcelone, les grandes manœuvres sont toujours en cours pour renforcer la ligne d’attaque d’Hansi Flick. Sur le marché, les profils de Luis Díaz et d’Ademola Lookman sont particulièrement convoités. Le Portugais Rafael Leão fait également partie des cibles, en plus de Nico Williams, qui ne fait plus l’unanimité. La cellule de recrutement fait pression sur Chelsea pour obtenir l’accord de transfert de l’ailier gauche colombien.

En parallèle de ces différents dossiers gérés en coulisses, le FC Barcelone explore aussi les talents de La Masia. Selon certaines indiscrétions, Alieu Drameh ferait partie des jeunes pépites choisies pour dynamiser l’attaque. L’ailier droit gambien a rejoint le Barça en 2022 en provenance de Mataró et sera en fin de contrat cet été.

Avec les équipes de jeunes, il fait ses preuves : plus de 30 buts depuis son arrivée, dont 12 cette saison. Les négociations sont en cours entre le FC Barcelone et l’entourage d’Alieu Drameh pour trouver un accord. La pépite gambienne va signer son premier contrat professionnel de trois ans. Cela deviendra officiel en août prochain, dès qu’il aura 16 ans.