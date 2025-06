Mercato ASSE : Le verdict de la DNCG tombe !

À l’instar des clubs professionnels de football, l’ASSE est passée en audience à la DNCG. Les dirigeants du club stéphanois ont passé haut les mains, l’audition, ce jeudi 12 juin.

DNCG : « Aucune mesure prise à l’égard de l’ASSE »

La gestion de Kilmer Sports Ventures (KSV), groupe canadien propriétaire de l’ASSE, a été approuvée par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. « Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG », a indiqué la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels dans sa décision rendue ce jeudi.

Une bonne nouvelle pour la direction de KSV, avec à sa tête le président Ivan Gazidis. « Après étude des comptes 2024-2025 et du budget présenté par l’AS Saint-Etienne pour la saison 2025-2026, l’instance nationale de contrôle a confirmé l’absence de mesure restrictive à l’encontre du club », s’est réjoui le club relégué en Ligue 2. ℹ️ La Direction de l’AS Saint-Étienne a été reçue et auditionnée ce jeudi par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), dans le cadre du réexamen de la situation des clubs de football professionnels.



En effet, la Direction de l’ASSE a été reçue et auditionnée dans le cadre du réexamen de la situation des clubs professionnels au titre de la saison sportive 2025-2026.