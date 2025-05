ASSE : Les choix de KSV sous le feu des critiques

L’ASSE est au bord du gouffre à deux journées de la fin du championnat. Patrick Guillou se pose des questions sur les choix stratégiques et sportifs de la haute direction du club, Kilmer Sports Ventures (KSV), alors que les Verts coulent vers la Ligue 2.

L’ASSE au bord de la relégation en Ligue 2 !

En cas de défaite de l’ASSE samedi à Reims, le club serait automatiquement relégué en Ligue 2, seulement une saison après son retour en Ligue 1. Le groupe canadien Kilmer Sports Ventures, qui a racheté le club l’été dernier, n’a pas réussi à renforcer convenablement l’équipe stéphanoise et celle-ci a sombré dans l’élite.

Avec 19 défaites et 74 buts concédés pour seulement 7 victoires en 32 matchs de championnat, l’AS Saint-Etienne a montré un énorme écart de niveau entre elle et les autres clubs de l’élite. Malgré le changement d’entraîneur en décembre 2024 (Eirik Horneland a pris la place d’Olivier Dall’Oglio), les Verts ont traîné comme un boulet leur faiblesse défensive et leurs insuffisances techniques.

Guillou dénonce des choix désastreux et exige des réponses de KSV

Dans son analyse du match perdu contre l’AS Monaco à Geoffroy-Guichard samedi (1-3), Patrick Guillou évoque « des athlètes aux pieds mâchés ». Encore une fois, il critique sévèrement la défense poreuse de l’ASSE.

« L’arrière-garde se retrouve rapidement sur les rotules avec une naïveté déconcertante. Un bloc défensif imprécis, avec cent bavures », a-t-il commenté dans sa chronique dans le quotidien Le Progrès.

L’ancien défenseur de l’ASSE pointe la responsabilité du groupe canadien aux commandes du club depuis le 3 juin 2024. Selon lui, il y a trop d’interrogations sans réponses, notamment sur les choix de KSV, au regard de la saison catastrophique des Verts.

« Quelle hiérarchie dans cette équipe ? L’effectif a-t-il été jugé trop beau par ses décideurs ? Trop vieillissant ? Trop de joueurs moyens ? Qui pour pallier le manque de créativité ? Qui explique les ressorts internes et le contexte stéphanois aux nouveaux proprios ? (…) Se séparer du superflu ne doit pas être un problème. Mais au fait… qui décide ? » s’est demandé Patrick Guillou.