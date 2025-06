Mercato OM : Longoria tente un pari risqué à 9M€

En quête de renforts offensifs sur le mercato, l’OM étudie plusieurs options pour Roberto De Zerbi. En ce sens, Pablo Longoria s’intéresse de près à Roony Bardghji, jeune talent suédois du FC Copenhague. Malgré un fort potentiel, son profil interroge après une saison quasi blanche.

Mercato OM : Bardghji, une pépite convoitée par Marseille

L’Olympique de Marseille continue de peaufiner son mercato estival avec l’ambition de bâtir une équipe capable de jouer les premiers rôles en Ligue 1 et en Europe. Après avoir sécurisé Mason Greenwood pour occuper l’aile droite, Pablo Longoria cherche une doublure au profil complémentaire.

Lire aussi : Mercato : Le remplaçant d’Henrique arrive du Danemark ?

À voir Mercato : Luis Campos frappe, une pépite belge arrive au PSG

Selon les informations de Fabrizio Romano, les Phocéens ciblent Roony Bardghji, ailier droit de 19 ans formé au FC Copenhague. International Espoirs suédois, Bardghji totalise déjà 84 apparitions et 15 buts en club. 🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille add Copenhagen 19 year old winger Roony Bardghji to their shortlist.



Initial contacts took place also club to club as OM are among many clubs interested.



🐉 FC Porto already submitted a bid, as revealed. pic.twitter.com/E4DOzN8BPw— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2025

Révélé en Ligue des champions face à Manchester United en novembre 2023, où il est devenu le plus jeune buteur du club danois dans la compétition, le jeune talent attire aussi l’œil du FC Porto, déjà actif sur le dossier.

Une saison presque blanche et des doutes

Si le potentiel du joueur est indéniable, sa dernière saison soulève de nombreuses interrogations. Victime d’une grave blessure au genou en mai 2024, Bardghji n’a disputé que six rencontres toutes compétitions confondues sur l’exercice 2024-2025.

Lire aussi : De Zerbi dévoile un secret sur Mason Greenwood

Revenu fin mars, il a rapidement rechuté et n’a plus été aligné depuis le 1er mai. Sous contrat jusqu’en décembre 2025, le joueur est estimé à 9 M€ sur le marché. Une somme qui, bien que raisonnable pour Marseille, représente un véritable pari pour un joueur dont la condition physique reste incertaine.

À voir Mercato RC Lens : Le RCL déniche un roc tunisien en Suisse !

Lire aussi : Pablo Longoria franchit un obstacle sur le mercato

En dépit des risques, Longoria pourrait tenter le coup. Le président marseillais, adepte des paris audacieux sur des jeunes à fort potentiel, espère sans doute rééditer des coups réussis par le passé.