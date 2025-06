Mercato OM : Un transfert choc annulé à la dernière minute

L’OM est toujours aussi actif sur le mercato, à l’affût des moindres opportunités pour renforcer son effectif. Le club phocéen était d’ailleurs tout proche de signer Sidney Govou à l’été 2004. Mais en coulisses, une décision de dernière minute à Marseille a mis fin à cette opération.

Mercato OM : Govou plutôt que Luyindula à Marseille, le premier choix de l’OL

À l’été 2004, l’OM cherchait à renforcer son secteur offensif. Selon les révélations de Frédéric Guerra, agent de joueurs, c’est bien Sidney Govou qui devait initialement quitter l’Olympique Lyonnais à l’époque pour rejoindre la Canebière. « Une fois, Jean-Michel Aulas, au tout début, j’étais allé à Annecy pour un match amical. Il me voit dans les tribunes et me dit : “Bon, on a décidé de vendre Sidney (Govou) à Marseille. Je vous le dis” », raconte Guerra dans l’émission RMC Mercato.

Tout semblait alors acté pour l’arrivée de l’international tricolore (49 sélections) à Marseille. Mais à la fin de ce même match amical, le discours du président lyonnais change brutalement : « Finalement, on a changé d’avis. On vend Peguy (Luyindula) à Marseille », poursuit Guerra. Deux jours plus tard, le transfert de Luyindula à Marseille était officialisé pour environ 10 millions d’euros.

Bernard Lacombe, l’homme de l’ombre qui a tout changé

Ce revirement soudain ne doit rien au hasard. D’après Frédéric Guerra, c’est Bernard Lacombe, alors conseiller influent de Jean-Michel Aulas, qui aurait pesé de tout son poids pour éviter le départ de Govou. « Ça se jouait entre les deux, et sûrement qu’il a dû en discuter avec Bernard Lacombe, qui était un fin footballeur, analyste. Et je pense que Bernard a dû dire : “non, non, on ne peut pas, pas lui” », affirme l’agent.

Govou restera finalement à Lyon jusqu’en 2010, avant de s’envoler pour la Grèce, tandis que Luyindula ne marquera pas durablement les esprits à Marseille. Prêté à Auxerre puis à Levante, il quittera la Provence pour rejoindre le PSG en janvier 2007.

