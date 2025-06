Stade Rennais : Roulement de tambour, une pépite arrive !

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré fonce sur l’un de ses anciens protégés en vue du mercato estival. Les négociations sont en cours.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne un crack

Le Stade Rennais a déniché un nouveau portier capable d’atténuer la perte de Steve Mandanda. Le portier légendaire de l’OM arrive en fin de contrat à la fin de ce mois de juin. Il est annoncé sur le départ du SRFC ces dernières semaines. Ses performances moins convaincantes et la montée en puissance de Brice Samba contrarient ses plans de prolonger à Rennes pour une saison supplémentaire.

Stade Rennais : Loïc Désiré boucle un deal à 10 M€ !

À voir Mercato OM : Benatia prépare un autre coup inattendu à 0€

Pour compenser son départ, les dirigeants du Stade Rennais flairent une piste en Ligue 1. Selon les informations de Ouest-France, le directeur sportif du SRFC, Loïc Désiré et son équipe auraient jeté leur dévolu sur Robin Risser. Ce jeune gardien de but évolue actuellement sous les couleurs du Red Star en prêt du RC Strasbourg.

Stade Rennais : Loïc Désiré traque un redoutable ailier !

En raison de la forte concurrence au sein du club alsacien, Robin Risser a été prêté à cette formation de Ligue 2 pour lui permettre de s’aguerrir. Cette saison, il a disputé 19 rencontres de Ligue 2 avec le Red Star. Le dirigeant rennais, Loïc Désiré aurait déjà entamé des négociations avec les dirigeants du RC Strasbourg pour s’attacher les services du jeune crack français.

Mercato : Une bonne nouvelle tombe pour le Stade Rennais

À voir Mercato PSG : Mosquera, l’offre de Valence qui gâche tout !

Depuis le site Transfertmarkt, on apprend que la valeur marchande de Robin Risser est de 1,5 million d’euros, un montant supportable pour le SRFC. Le gardien de but de 20 ans est pour le moment contrat jusqu’en 2027 avec son club actuel, le Racing Club de Strasbourg. Si la haute direction du Stade Rennais et son homologue du club Alsaciens parviennent à un accord définitif prochainement, son transfert pourrait être officialisé par le club de foot de Rennes. Robin Risser serait alors la doublure de l’indétrônable Brice Samba la saison prochaine.