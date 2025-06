Mercato : Une bonne nouvelle tombe pour le Stade Rennais

Le Stade Rennais peut recruter librement lors du prochain mercato estival. Le club breton a passé sans encombre son audition devant la DNCG.

Mercato : Le Stade Rennais obtient le feu vert de la DNCG

La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a auditionné le Stade Rennais ce mercredi. Le gendarme du football français a validé les comptes du club breton. Il n’a pas pris la moindre mesure concernant le Stade Rennais qui peut donc continuer son mercato sereinement.

« Ce mercredi 11 juin, le Stade Rennais F.C. a présenté à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) les comptes prévisionnels du club relatifs à l’exercice 2024-2025, ainsi que le budget de la saison 2025-2026. La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a rendu sa décision et n’a pris aucune mesure à l’égard du club », indique le club breton dans un communiqué.

À voir OM : Pablo Longoria franchit un obstacle sur le mercato

Lire aussi : Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée d’un Marocain

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré s’active déjà pour recruter de nouvelles pépites cet été. Après la piètre saison réalisée par le SRFC, il va falloir maintenant décider qui mérite de rester ou non, rappeler aux joueurs les ambitions du club et s’assurer qu’ils fassent pleinement le job la saison prochaine.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, un roc arrive !

Habib Beye veut miser sur des joueurs en pleine forme. « On doit discuter des aménagements que nous faisons au sein de la structure, des joueurs que nous avons et il y en a beaucoup, des choix que nous ferons, pour qu’à la reprise le 27 juin on soit prêt à travailler pour que le Stade Rennais soit performant. », avait déclaré Habib Beye après la dernière journée de Ligue 1. Le mercato estival peut donc débuter.

À voir Coup de tonnerre : Bradley Barcola veut quitter le PSG !