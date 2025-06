Stade Rennais : Loïc Désiré boucle un deal à 10 M€ !

La direction du Stade Rennais va toucher un joli chèque de 10 millions d’euros pour un indésirable envoyé en prêt lors du dernier mercato hivernal.

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré est sur le point de boucler le transfert définitif du défenseur central du Stade Rennais, Leo Ostigard. Le crack norvégien était en grande difficulté à Rennes depuis son arrivée lors du dernier mercato estival en provenance de Naples.

Leo Ostigard a passé seulement six mois avec les Rouge et Noir et a été prêté à Hoffenheim, club de Bundesliga allemande. En Allemagne, l’international norvégien a retrouvé sa forme et a montré de belles qualités en défense. Il a disputé 11 rencontres de Bundesliga avec cette formation allemande.

Selon les informations de Ouest-France, Leo Ostigard pourrait ne pas faire son retour au Stade Rennais. Suite à ses belles performances, les dirigeants de Hoffenheim auraient décidé de lever l’option d’achat qui s’élève à environ 10 millions d’euros et le recruter définitivement cet été. Les Allemands vont accélérer les négociations avec les dirigeants rennais dans les prochaines semaines.

Les pensionnaires du Roazhon Park sont ouverts au transfert définitif de leur joueur puis que l’international norvégien n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur Habib Beye. Sous contrat avec Rennes jusqu’en 2027, la valeur marchande de Leo Ostigard est estimée à 10 millions d’euros par le site spécialisé Transfertmarkt.

