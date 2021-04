Barcelone Mercato: Un espoir portugais en passe de quitter le club ?

Publié par Melvin le 29 avril 2021 à 14:57

Avec l'arrivée de Joan Laporta à sa présidence, le FC Barcelone se prépare à un important renouvellement de son effectif au mercato estival. Élu sur la base de la promesse de remettre le club catalan sur le toit de l'Europe, le président du club espagnol souhaite rendre compétitive l'équipe Blaugrana. L' attaque est sa principale préoccupation, c'est dans cette optique que le Barça cherche à obtenir la signature de Sergio Aguero ou encore de Memphis Depay. Principale conséquence, certains joueurs pourraient être priés de quitter le club soucieux de faire des économies.

Trincão vers un départ du FC Barcelone ?

Francisco Trincão devrait payer cette nouvelle orientation du club culé. L'ailier portugais connaît une première saison difficile sous le maillot du FC Barcelone. Avec seulement 2 titularisations en Liga cette saison, le natif de Viana do Castelo peine à s'imposer aux yeux de son entraîneur Ronald Koeman. Et il se pourrait bien que l'ex-joueur du SC Braga soit invité à plier bagage, cet été. En effet, selon le journal AS, Joan Laporta songerait à prêter l'espoir Portugais la saison prochaine.

Barré par Ousmane Dembélé ou encore Antoine Griezmann, le retour d'Ansu Fati après une longue absence condamne les espoirs de temps de jeu du jeune joueur. Conscient de son immense talent, la direction du club catalan privilégie un prêt de son attaquant avec un salaire entièrement pris en charge par le club accueillant.

Todibo veut définitivement partir !

En plus du dossier Francisco Trincão, le président du FC Barcelone va devoir régler le cas Jean Clair Todibo. Ce dernier, prêté à Nice, a clairement affiché sa volonté de rester au sein du club azuréen. «J’ai envie de rester, je le revendique. Mais il faut poser la question aux dirigeants. Personnellement je suis focus sur la fin de saison », indique-t-il à nos confrères de France Bleu Azur.

Une chose est sûre, c'est que Joan Laporta ne manquera pas de travailler cet été.