Mercato : Le plan surprenant du Real Madrid pour Brahim Diaz

Loin des rumeurs concernant les autres nouvelles recrues du mercato, le Real Madrid bouge en silence ses pions concernant l’avenir de Brahim Diaz. À la surprise de tout le monde, le club madrilène a décidé de prolonger le contrat du Marocain. Tout est fin prêt !

Le mercato du Real Madrid est animé par des rumeurs de départs potentiels d’Edouardo Camavinga, ancien joueur du Stade rennais, et de Rodrygo qui semblaient pourtant dessiner le futur du club merengue. Xabi Alonso qui a remplacé Carlo Ancelotti sur le banc madrilène, n’a certes pas encore tranché, mais les spéculations vont bon train sur ces dossiers importants.

Dans le sens des arrivées, le Real Madrid a déjà enregistré les recrutements de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, et récemment de Franco Mastantuono. C’est l’arrivée du jeune Argentin qui a d’ailleurs commencé à susciter des rumeurs concernant un possible départ de Brahim Diaz. En effet, Mastantuono est un joueur polyvalent qui répond parfaitement aux besoins de Xabi Alonso.

Ailier droit de métier, il évolue aussi au poste de milieu offensif. Ce qui pourrait menacer l’avenir du Marocain, selon les ouï-dire. Mais aux dernières nouvelles, c’est tout le contraire. D’après Fabrizio Romano, le Real Madrid compte pleinement sur les performances de Brahim Diaz pour la saison prochaine. Ainsi, des négociations sont en cours depuis deux semaines pour un renouvellement de contrat. Tout est presque bouclé, et cela scelle l’avenir du joueur de 25 ans, malgré la concurrence.

