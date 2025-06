Coup de théâtre à l’OM : Amar Dedic vers l’Allemagne !

Un rebondissement de taille se dessine pour Amar Dedic. En grande difficulté à l’OM, le latéral droit bosnien est désormais dans le viseur d’un club de Bundesliga, Wolfsburg.

Mercato OM : Wolfsburg tente de recruter Amar Dedic

L’Olympique de Marseille, qui a déjà signé deux recrues cet été, devra aussi réduire sa masse salariale cet été. Amar Dedic a d’ailleurs de grandes chances de quitter le navire phocéen durant ce mercato. Le latéral droit bosnien se rapproche en effet d’un transfert en Allemagne. Le journaliste Fabrizio Romano assure que le VfL Wolfsburg s’intéresse de très près au profil d’Amar Dedic.

Pour rappel, le joueur de 22 est prêté à Marseille jusqu’au 30 juin prochain. Arrivé l’hiver dernier du RB Salzbourg, il n’a pas réussi à s’installer dans le onze de Roberto De Zerbi cette saison. Il a dû composer avec un faible temps de jeu sous le maillot de l’OM (2 titularisations en 10 matchs de Ligue 1). 🚨🐺 Excl: Wolfsburg are interested in RB Salzburg fullback Amar Dedic as new option on the shortlist. pic.twitter.com/eo1Esvzjb2— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2025

Cette situation ouvre la porte à un départ prématuré d’Amar Dedic. Surtout l’OM n’a toujours levé son option d’achat estimée à 10 millions d’euros. Si rien n’est fait d’ici le 30 juin prochain, le défenseur polyvalent retournera à Salzbourg avant d’être transféré certainement à Wolfsburg. Luiz Felipe, lui-aussi arrivé l’hiver dernier à l’OM, se rapproche de la sortie.