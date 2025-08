Mercato : Improbable revirement pour Nordi Mukiele au PSG ?

De retour d’un prêt intéressant au Bayer Leverkusen, Nordi Mukiele va-t-il faire changer d’avis à l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, pour la saison prochaine ? Une tendance se dessine.

Mercato PSG : Nordi Mukiele pour combler l’absence d’Achraf Hakimi ?

Achraf Hakimi sort d’une saison 2024-2025 impressionnante avec le Paris Saint-Germain, cumulant 55 matchs et 11 buts toutes compétitions confondues. Pourtant, le latéral marocain a fini la saison à bout physiquement. Malgré cela, le club parisien n’envisage pas de recruter un latéral droit pour le faire souffler, à en croire les indiscrétions reçues par le journal Le Parisien. De son côté, RMC Sport explique que Luis Enrique aimerait bien trouver une doublure à Hakimi, mais ce n’est pas évident.

« Aujourd’hui, aucun joueur sur le marché ne répond aux demandes de la direction sportive parisienne en acceptant de venir en tant que remplaçant de l’international marocain », rapporte le média sportif, qui ajoute que « dans ces conditions, le coach du PSG préfère miser sur les intérims de Joao Neves et Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit, plutôt que de recruter un élément supplémentaire par défaut. »

L’autre option viable, qui s’offre à Luis Enrique, serait de miser sur une solution interne. Après un prêt réussi d’une année au Bayer Leverkusen, Nordi Mukiele est revenu au PSG cet été. L’arrière droit de 27 ans n’a pas été conservé par le club allemand en raison du changement d’entraîneur. Expérimenté, polyvalent et connu de l’effectif, l’international français a un profil séduisant et pourrait bien être relancé pour faire souffler ou remplacer Achraf Hakimi durant sa présence à la CAN 2026.

Sauf que le journaliste Fabrice Hawkins assure que Luis Enrique préfère s’appuyer sur la polyvalence de certains milieux de terrain comme Warren Zaïre-Emery et Joao Neves, testés à plusieurs reprises à ce poste hybride, exigeant à la fois défensivement et offensivement. Concernant Nordi Mukiele, la tendance est plutôt à une vente qu’à une relance au sein de l’effectif parisien.