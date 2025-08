Mercato FC Nantes : Un top joueur dit Oui à Kita !

La direction du FC Nantes est sur le point de toucher au but pour une sensation croate. Le joueur veut venir à Nantes.

Mercato : Le FC Nantes vise Toni Fruk et sort le grand jeu !

Waldemar Kita avance. Le président du FC Nantes veut Toni Fruk, 24 ans, milieu croate pour ce mercato estival. On croyait Nantes limité aux ventes. On pensait à un recrutement modeste. Erreur. Les Canaris ont bien vendu et disposent d’une marge. Kita profite de cet élan pour viser plus haut. La presse croate annonce qu’une offre de 8 millions d’euros est déjà partie vers Rijeka. Le club croate réclame 10 millions d’euros. Discussions ouvertes.

Fruk, en 2024-2025, a marqué 11 buts. Il a donné 11 passes décisives. Une régularité impressionnante. Rijeka s’appuie sur lui, mais sait qu’il partira. Le RB Leipzig suivait le joueur. Le club allemand était prêt à mettre 10 millions d’euros. Nantes s’intercale. Leipzig a l’habitude de miser sur les talents émergents. Cette fois, il pourrait être devancé.

Kita joue gros. Toni Fruk aurait donné son OK pour poser ses valises sur les bords de l’Erdre et évoluer sous les ordres de Luis Castro la saison prochaine. Le jeune crack attend le feu vert de ses dirigeants pour s’envoler vers Nantes.