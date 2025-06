Mercato : L’ASSE annonce une décision-choc pour Loïc Perrin

En plus du recrutement de nouveaux joueurs, l’ASSE songe au réaménagement de son organigramme depuis la relégation du club en Ligue 2. Loïc Perrin va se retrouver dans un nouveau rôle.

Mercato : L’ASSE cherche un nouveau Directeur Sportif

L’ASSE a lancé son mercato en trombe en recrutant définitivement Irvin Cardona et Maxime Bernauer. Le transfert de Mahmoud Jaber du Maccabi Haïfa est également bouclé en attendant l’officialisation de sa signature. Ivan Gazidis est lancé dans l’opération refonte de l’équipe reléguée en Ligue 2, qui enregistre plusieurs départs.

Le président de l’AS Saint-Etienne a également promis des changements. Et il se penche sur le renforcement de la Direction sportive. Le groupe Kilmer Sports Ventures est donc en quête d’un nouveau directeur sportif avec plus expérience.

Les profils de David Friio (ex-Directeur sportif de l’OM et de l’OL), de Frédéric Massara (passé à l’AS Rome, l’AC Milan et récemment au Stade Rennais au poste de DS) et d’Antoine Sibierski, actuellement en poste à l’ES Troyes AC en Ligue 2, sont étudiés, comme annoncé.

ASSE : Loïc Perrin prendra la tête de la cellule de recrutement