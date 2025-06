Mercato ASSE : Le départ d’un défenseur des Verts s’accélère

L’ASSE va se renforcer en défense centrale ou deux départs sont déjà actés. Un troisième arrière axial, Mickaël Nadé, est aussi sur le départ. Des négociations sont entamées pour son transfert.

Mercato : Négociations avancées avec l’ASSE pour le transfert de Nadé

L’ASSE a laissé partir librement Anthony Briançon et Yunis Abdelhamid dont les contrats prennent fin officiellement le 30 juin 2025. Toujours en défense centrale, Mickaël Nadé ne veut pas jouer en Ligue 2 et est sur le départ. Il a même des courtisans en Ligue 1 et à l’étranger.

Le FC Nantes, Blackburn Rovers en Angleterre et le Dynamo Kiev en Ukraine sont intéressés par ses services. Selon les informations de Peuple-Vert, un autre club, dont l’identité n’est pas révélée, est entré en contact avec l’AS Saint-Etienne pour faire savoir son intérêt et connaître la situation contractuelle du Franco-Ivoirien. Le média spécialisé évoque même des négociations avancées en vue de son transfert.

Prolongé le 24 juillet 2024, Mickaël Nadé est sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2028. Selon l’estimation de Trasfermarkt, il est évalué à 2 M€. L’ASSE devrait le céder à un montant supérieur de sa valeur marchande.